Anomalie termiche in Europa: nei prossimi giorni non sarà solo "SOPRAMEDIA"...

Si fa un gran parlare della rimonta africana prevista sul Mediterraneo nei prossimi giorni e quasi non ci si accorge che a due passi da casa nostra la situazione termica sarà ben diversa.

Molti si aspetterebbero un "sopramedia" esteso a tutto il continente...un po' come avveniva gli anni scorsi...beh, nulla di più falso.

Se esaminiamo la mappa delle anomalie termiche a 1500 metri previste in Europa per i prossimi giorni, notiamo che il "leone africano" sarà insidiato (sia ad est che ad ovest) da due laghi termici freschi non indifferenti.

Quello che più balza all'occhio è il sottomedia termico presente su alcuni tratti dell'Europa nord-orientale...proprio ad un passo dall'Italia; l'altro lago fresco sarà presente tra la Spagna e il Portogallo a delimitare la "strisciata calda africana" che dovrebbe prendere quasi per intero la nostra Penisola.

Martedi 3 luglio (seconda mappa) la frescura potrebbe interessare anche parte della Penisola Balcanica ed Ellenica, mentre si intensificherà il lago fresco presente in sede portoghese.

Resterà comunque intatto il canale caldo africano che oltre all'Italia prenderà la Francia, il Regno Unito ed i settori occidentali della Scandinavia (segnatamente la Norvegia).

Per ulteriori delucidazioni sulle anomalie termiche in Europa clicca qui: http://www.meteolive.it/speciali/TEMPERATURE/55/anomalie-delle-temperature-per-i-prossimi-7-giorni-a-1-500m-/32513/