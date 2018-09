Vi ricordate il caldissimo settembre 2011?

Dall'articolo del 30 settembre 2011: "E' stato addirittura più caldo di luglio. Un luglio quello del 2011 caratterizzato da una frequente attività perturbata lungo l'Italia in opposizione a questo anomalo settembre "over 30" che, a parte la parentesi instabile dei giorni scorsi al sud, è stato ostaggio di un anticiclone particolarmente tenace.

E ora i risultati si vedono. Non serve attendere di calcolare quello che avverrà oggi, ultimo giorno del mese, per prendere atto che il mese di settembre 2011 è già di fatto entrato nella storia climatica degli ultimi 50 anni. I dati medi riferiti alle temperature massime in particolare, hanno abbattuto diversi record, perfino quello storico precedente, datato 1987".



Questo settembre 2018 non ha preso e non prenderà la stessa piega, anche se non mancherà qualche giorno caldo.