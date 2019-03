Nord Italia: è una perturbazione piena di "falle"

Meno male che sulle Alpi è arrivata la neve, in alcuni casi anche discretamente abbondante; meno male, inoltre, che la parte settentrionale della Pianura Padana ha ricevuto un po' di pioggia, dopo un interminabile periodo secco e favonico.

La natura cerca di mettere una pezza al "disastro" di un inverno che ha fatto la felicità di pochi (anzi di pochissimi) e l'infelicità di molti...anzi, nel mese di febbraio quasi di nessuno.

La riflettività del radar di questa mattina parla chiaro: il settentrione è sotto un transito perturbato, ma le zone che restano a secco sono in maggioranza rispetto a quelle che riescono ad attingere acqua dal cielo. Ciò è di per sè un assurdo!

A secco gran parte del Piemonte occidentale e meridionale; nel Cuneese, come dimostra l'immagine a lato, splende già il sole!

A secco o quasi tutta la costa ligure, da levante a ponente. In verità sul settore centro-orientale del litorale qualche goccia sta cadendo, ma gli accumuli sono ovunque inferiori al millimetro, mentre sul ponente splende già un sole quasi accecante.

A secco anche la bassa pianura lombarda e l'Emilia Romagna, tranne i contrafforti appenninici

Molte zone di pianura non solo non stanno vedendo la pioggia, ma hanno addirittura il sole, come è il caso del Reggiano (la terza foto si riferisce a Novellara a pochi chilometri da Reggio Emilia).

Anche in Toscana non va meglio: piove solo nella parte nord della regione, segnatamente sui contrafforti dell'Appennino e sulle Alpi Apuane; tutti gli altri stanno a guardare.

Eppure dalle immagini satellitari di ieri sembrava un bel fronte, anche abbastanza esteso ed in grado di portare buone innaffiate su tutto il nord e la Toscana. Invece, non appena la perturbazione si è avvicinata all'Italia, ha dimezzato la sua forza senza riuscire a scavare una depressione sul Golfo Ligure. Il grosso del fronte è slittato a nord e questi sono i risultati.

Meno male che un po' di pioggia è giunta su alcune zone, ma le regioni del nord aspettano ben altro per poter almeno tentare di risanare il disavanzo idrico presente ormai da diversi mesi.

