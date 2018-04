MALTEMPO: Un "occhio" di riguardo per il centro Italia...

Così bella, da dover chiedere il bis? Beh, speriamo di no!

La formazione depressionaria messa in mostra dal satellite questa mattina è molto bella da vedere, ma sta determinando piogge piuttosto intense su alcuni settori del Lazio.

La mappa delle fulminazioni invece non rileva situazioni temporalesche; si tratta quindi di rovesci "muti".

L'eccessivo affondamento del getto verso il nord Africa avvenuto ieri e la sua altrettanto repentina risalita verso il nostro Paese (come se si trattasse di un gioco di sponda) ha in un primo tempo "deformato" e poi "spezzato" il getto medesimo all'altezza della Sardegna, formando una depressione a tutte le quote.

Il minimo barico in questione viene definito "barotropico" ovvero presente a tutte le quote sulla medesima verticale (ovvero sia al suolo che in quota). Questa situazione ci indica che la depressione stessa è ormai invecchiata e presto tenderà a colmarsi, sotto la spinta incipiente del flusso sud-occidentale (originato da una depressione sul Vicino Atlantico molto più intensa di questa) che tenderà a prendere piede nei prossimi giorni.

