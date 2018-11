LIVE: Ã¨ un'alta pressione dai "cieli sporchi" su alcune regioni...

Non basta l'alta pressione per avere il cielo sereno da nord a sud sull'Italia; nel semestre freddo, inoltre, l'equazione "anticiclone=bel tempo" spesso non è rispettata alla lettera.

Il satellite di questa mattina ci fornisce una prova di quanto detto sopra: diverse regioni del nord e del centro sono sotto una densa coltre nuvolosa nonostante la presenza di una vasta zona anticiclonica sull'Italia. In prossimità del Golfo Ligure sono persino in atto alcuni piovaschi.

Come mai è presente questa nuvolosità? Colpa di due correnti contrapposte e con umidità differenti.

Sul Mediterraneo centro-occidentale sono ancora attive correnti molto umide da sud-est (frecce rosse); sull'alto Adriatico si sta invece impostando una circolazione più secca da nord-est (frecce blu). Nella zona di conflitto tra queste due diverse correnti abbiamo la formazione di tappeti nuvolosi in genere stratiformi che rendono il cielo di un colore poco edificante.

Nelle prossime ore, ma soprattutto nei prossimi giorni, le correnti più secche da nord-est avranno la meglio e dovrebbero spazzare via le nubi basse che oggi aleggiano su questo spicchio d'Italia.

Per approfondire: