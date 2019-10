LIVE: nubifragi nel ponente genovese, caduti oltre 400mm dalla mezzanotte!

Ecco il complesso groppo temporalesco di natura autorigenerante che per tutta la notte ha messo sotto torchio il ponente genovese, segnatamente la zona compresa tra Pra e Voltri.

Gli accumuli sono ingenti, oltre 400mm dalla mezzanotte in prossimità della Valle del Turchino, che in questi casi si comporta da vera e propria "canna fumaria" nei confronti di piogge e temporali.

Ad est del complesso piovoso si riconosce molto bene il limite tra la pioggia e il secco. Il centro di Genova ed i quartieri orientali questa mattina si sono svegliati senza nemmeno una goccia di pioggia, quasi ignari che a pochi chilometri di distanza, verso ovest, si stavano consumando fenomeni intensi.

Il livello del torrente Polcevera è salito molto in fretta anche se al momento non desta problemi. Disagi soprattutto in Valle Stura dove l'omonimo torrente è tracimato in alcuni punti anche se non sembra ci siano conseguenze.

La situazione sulla zona al momento è temporaneamente migliorata stante un forte vento di Scirocco che spinge i fenomeni nelle aree interne a scapito della costa.

Tra la tarda mattinata e il pomeriggio si attende il transito del fronte vero e proprio con fenomeni intensi, ma mobili (di conseguenza senza stazionamenti su aree ristrette).

