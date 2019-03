INVERNO 2012: SICCITA' nel Nord Italia...ecco cosa scrivevamo!

Negli ultimi anni di situazioni secche, spesso siccitose, il nord ne ha vissute tantissime e ne è sempre uscito. Ecco cosa scrivevamo nel gennaio del 2012.



E' una anomalia che si sta pian piano trasformando in criticità; l a mancanza di acqua sulle nostre regioni settentrionali è sempre più preoccupante. I giorni e le settimane corrono veloci; dopo l'estate che ha visto solo una parte di luglio generosa dal punto di vista pluviometrico, dopo l'autunno che ha scaricato in pochi episodi poca acqua ma con tanti danni, è arrivato l'inverno che si distingue per una preoccupante mancanza di neve sui monti, oltre che di pioggia in pianura.

Le conseguenze di questo trend sono ormai palesi: il livello dei laghi è decisamente sotto i valori medi stagionali, dal Verbano, al Lario, dal Sebino al Benaco. Questo perchè anche i bacini fluviali alimentatori fanno misurare portate d'acqua ai minimi livelli.



Secondo i dati rilevati dall'ISAC-CNR il Po nella zona di Parma è ad un livello paragonabile a quello del periodo estivo mentre nella diga di Ridracoli che garantisce la disponibilità idrica in tutta la Romagna ci sono solo 9,3 milioni di metri cubi di acqua, appena un terzo di quella presente normalmente in questo periodo. In una tale situazione il razionamento dell'acqua potabile in queste zone potrebbe essere presto realtà.

Situazione non rosea neanche sulle nostre regioni centrali, in particoaare quelle del versante tirrenico: qui è stato quantificato un calo medio delle precipitazioni pari al 13%.