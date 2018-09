Il satellite non mente: l'alta pressione si sta attenuando...

Nelle prossime ore l'alta pressione subirà due attacchi: uno dall'interno e (quello più importante) dall'esterno.

Se osserviamo l'immagine satellitare di questa mattina, notiamo come l'alta pressione risulti già minata al suo interno da una piccola goccia fredda in quota collocata sulla Francia meridionale.

Questa figura instabile contribuirà ad attirare verso sud un sistema frontale organizzato che attualmente sta interessando le Isole Britanniche.

L'anticiclone che ci ha tenuto compagnia per molti giorni, verrà eroso dalla perturbazione medesima, che aiutata dalla goccia fredda sulla Francia, confezionerà un peggioramento piovoso al nord e sul Tirreno nella giornata di domani, lunedi 1 ottobre.

In verità l'alta pressione non verrà distrutta, ma divisa: una parte (più forte) slitterà in Atlantico, mentre una porzione secondaria si dirigerà verso l'Europa orientale e la Vicina Russia.

