Flash live MALTEMPO: linea di convergenza in avanzamento sul Golfo Ligure...

Quella che vedete in foto è una linea di convergenza tra due diverse masse d'aria che sta agendo in queste ore sul Golfo Ligure. Genera piogge intense e temporali; se insiste su aree ristrette e per molto tempo può creare anche problemi.

A sinistra di questa linea (in gergo tecnico shelf-cloud) soffiano umide correnti di Scirocco, mentre sulla destra entrano prepotenti le correnti fredde da nord.

Lo scontro tra queste due diverse masse d'aria crea un sollevamento di umidità dal basso e la formazione di intense precipitazioni collegate alla presenza di cumulonembi.

Questa è la situazione nello stesso momento, vista tramite la riflettività del radar.

Notate la disposizione delle precipitazioni più intense lungo la linea di scontro delle due diverse masse d'aria. A sinistra della linea le precipitazioni divengono moderate, fino a sfumare a deboli.

Per approfondire: