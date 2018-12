Alta pressione al NORD? Sole, nebbia e...Maccaja

Ci risiamo! Come ogni inverno l'alta pressione, quella stagnante che nega sia la pioggia che la neve al Bel Paese, ci viene a trovare.

Non sappiamo quanto potrà durare (si spera poco), ma le caratteristiche che accompagnano la figura stabilizzante nel periodo invernale sul nord Italia sono sempre le stesse.

Oltre alla completa assenza di precipitazioni, l'alta pressione impone un sole dardeggiante sulle Alpi, dove la neve presente (o quella che c'è) viene messa a dura prova da una mitezza che non si addice per nulla al periodo in corso.

Allontanadosi dalle montagne e scendendo verso le pianure, si è catapultati in uno scenario completamente diverso: nebbia, smog, freddo e soprattutto una sensazione di umidità quasi "malsana" che ti entra nelle ossa. Il tepore dei rilievi alpini sembra appartenga ad un'altra dimensione; nei casi più esasperati la nebbia tende addirittura a congelare con il suggestivo fenomeno della galaverna.

...ma non finisce qui. Continuando il nostro ipotetico viaggio verso sud, si arriva fino alle coste della Liguria.

Qui il freddo non esiste, ma il cielo non è sereno. In alcuni casi la volta celeste è invasa da pesanti addensamenti grigio-scuri che sembrano minacciosi, ma che al massimo scaricano una lieve pioviggine; è la MACCAJA, ovvero una cospicua batteria di nubi basse che si dispone ortogonalmente alla costa, ingrigendo (ma non raffreddando) l'arco ligure. Se si controllano i termometri, questi oscillano in genere tra 12 e 14° con la temperatura che resta praticamente costante anche nelle ore notturne.

Beh...quanto è varia l'alta pressione sul nord Italia :-)

Per approfondire: