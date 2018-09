Invasione di cimici in Italia : come combatterle (Tattiche e rimedi)

Torna l'incubo delle cimici in Italia. Invasione massiccia al nord. Ecco consigli e tattiche per combatterle.

Da un paio d'anni a questa parte le cimici in autunno stanno diventando sempre più un problema, specie per le regioni del nord Italia dove oltre alle cimici "nostrane" si è scatenata una vera e propria invasione di esemplari scuri e maculati originari di Cina, Giappone e Taiwan, ovvero le cimici marmorate asiatiche.

Nel 2016 ci fu la prima forte invasione di questi insetti e lo scorso anno certamente non andò meglio. La situazione quest'anno pare non essere migliorata e già numerose persone lamentano la presenza di cimici sia in casa che nei propri orti, nei giardini e nelle campagne. L'arrivo di questi piccoli insetti è stato sicuramente favorito dagli scambi commerciali tra Cina ed Europa e a ciò si è aggiunto il cima sempre più adatto alla loro sopravvivenza e alla loro diffusione.



La mancanza di un predatore ha definitivamente fatto delle cimici un vero e proprio problema da combattere, visti i danni che causano nelle campagne e negli orti.

QUALI RIMEDI? COME COMBATTERE LE CIMICI?

Le cimici si accaniscono particolare sugli ortaggi, specie sui pomodori tanto da renderli totalmente immangiabili. Ecco di seguito alcuni consigli per combatterle in maniera efficace :

Prestate attenzione alle foglie dei pomodori, dove le cimici depositano le uova.

Controllare sempre balconi, infissi, divani, armadi e letti dove le cimici amano annidarsi.

Controllare sempre il bucato prima di rientrarlo in casa : le cimici spesso si nascono tra vestiti e lenzuola ed entrano in casa indisturbati.

Tra i rimedi più utili certamente quello di piantare bulbi di aglio sui balconi o nei vasi sulle finestre. Le cimici odiano l'aglio!

Discorso simile anche per la menta : avere qualche piantina all'esterno può aiutare ad allontanarle.

Un sistema banale ma efficace possono essere le zanzariere.