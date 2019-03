Insalate in busta: pesticidi e metalli pesanti. La lista delle marche migliori e peggiori.

Spesso andiamo di corsa e abbiamo poco tempo a disposizione per cucinare. Ricorriamo così ai cibi pronti, come ad esempio le classiche instalate in busta.

Si stima che sulle tavole degli italiani la presenza degli ortaggi di IV gamma - cioè tutti quegli ortaggi freschi confezionati e pronti per il consumo - è aumentata considerevolmente, anche del 5% negli ultimi anni. Ma queste insalate pronte sono cosi sicure per la nostra salute?

Un nuovo test, realizzato da Il Salvagente, ha svelato che si tratta di prodotti sicuri dal punto di vista igienico, ovvero che non contengono germi e batteri pericolosi, ma che presentano tracce di metalli pesanti e residui di pesticidi.

Il test ha visto l'analisi di 10 marchi, fra cui i più noti del mercato.

Nello specifico si tratta di: Coop (insalatina), Esselunga (lattughino verde), Elite Selex (natura chiama lattughino), Carrefour (lattughino), Conad (lattughino percorso qualità), Lidl (Vallericca lattughino), Eurospin (foglia verde lattughino), Bonduelle (il lattughino), DimmidiSì (lattughino), Le terre di Ecor (NaturaSì) – insalatina biologica.

Fra questi soltanto due lattughini sono risultati completamente "puliti" (marchio Bonduelle ed Ecor), mentre negli altri (l'80%) è risultata la presenza di residui di trattamenti fitosanitari. In gran parte si tratta di fungicidi, che non dovrebbero però essere necessari. In realtà, c’è chi ha ridotto l’uso di pesticidi ed è impegnato ad eliminarli, ma il percorso intrapreso dalle aziende per ridurre l’utilizzo di sostanze chimiche in campo deve essere incoraggiato dai consumatori.

Secondo Il Salvagente il dato preoccupante dei risultati dei test è proprio la presenza ricorrente di diversi residui fitosanitari. Il fatto che ogni singolo principio attivo rientri nei parametri di legge, non può a loro avviso tranquillizzare: il problema è, infatti, nell’additività degli effetti che, sebbene sia un dato non ancora quantificato, verrà presto affrontato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa).

Ma preoccupa anche la presenza di cadmio, un metallo pesante classificato dalla Iarc come sostanza cancerogena per l'uomo. Due campioni fra quelli analizzati hanno evidenziato una concentrazione di cadmio vicina al limite consentito per legge e in altri due prodotti la quantità riscontrata è risultata elevata. Rispettivamente Selex e Conad, Lidl e DimmidiSì.

In base a queste analisi si è potuto realizzare così una lista per qualità delle insalate in busta.

Eccole in ordine di punteggio dalla migliore alla peggiore:

Bonduelle: Cadmio (mg/kg): 0,04 Piombo (mg/kg): Assente Igiene: Ottima Pesticidi (mg/kg): Assenti

Coop: Cadmio (mg/kg): 0,04 Piombo (mg/kg): 0,02 Igiene: Ottima Pesticidi (mg/kg): Boscalid 0,017

Ecor: Cadmio (mg/kg): 0,02 Piombo (mg/kg): Assente Igiene: Ottima Pesticidi (mg/kg): Assenti

Esselunga: Cadmio (mg/kg): 0,05 Piombo (mg/kg): Assente Igiene: Eccellente Pesticidi (mg/kg): Boscalid 0,096 Mandipropamid 0,948

Eurospin: Cadmio (mg/kg): 0,02 Piombo (mg/kg): Assente Igiene: Buona Pesticidi (mg/kg): Boscalid 0,073 Mandipropamid 0,035 Metalaxyl 0,139 Chlorantraniliprole 0,028

Conad: Cadmio (mg/kg): 0,10 Piombo (mg/kg): Assente Igiene: Ottima Pesticidi (mg/kg): Fludioxonil 0,899 Cyprodinil 2,112 Fosetil Al 0,200

Selex: Cadmio (mg/kg): 0,13 Piombo (mg/kg): Assente Igiene: Ottima Pesticidi (mg/kg): Boscalid 0,463 Pyraclostrobin 0,034

Carrefour: Cadmio (mg/kg): 0,09 Piombo (mg/kg): Assente Igiene: Buona Pesticidi (mg/kg): Boscalid 0,012 Cyprodinil 0,171 Mandipropamid 0,018 Metalaxyl 0,043

Lidl: Cadmio (mg/kg): 0,15 Piombo (mg/kg): 0,01 Igiene: Ottima Pesticidi (mg/kg): Boscalid 0,133

Dimmidisì: Cadmio (mg/kg): 0,16 Piombo (mg/kg): 0,01 Igiene: Ottima Pesticidi (mg/kg): Boscalid 0,010 Abamectin 0,014 Fludioxonil 0,110

C’è da sottolineare comunque che tutte le insalate in busta sono conformi dato che non hanno superato i limiti di legge in nessun parametro.