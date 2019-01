Grosso incendio nel leccese, fra Galatina e Soleto: preoccupazione per nube tossica

Un grosso incendio si è sviluppato nella mattinata odierna nel leccese, in particolare nei pressi di Galatina.







Il rogo è divampato nell'azienda Edilcolazzo di Soleto (via Galatina), ditta specializzata nella posa in opera di pavimentazioni e nella fornitura di prodotti per l'edilizia pubblica e privata. La grande nube nera di fumo originata dall'incendio si è resa visibile da una zona molto ampia, allarmando gli abitanti di Galatina e Soleto.







Preoccupazioni legate soprattutto alla tipologia dei materiali incendiati. Per ora si raccomanda di tenere chiuse le finestre ed evitare se possibile di spostarsi nella zona. Non è escluso che potessero essere custoditi plastiche e polistirolo, tubi idraulici, poliuretano o tutti quei materiali usati per i cosiddetti “cappotti termici” degli appartamenti che, se incendiati, possono diventare seriamente nocivi per la salute umana.







Secondo gli ultimi aggiornamenti le fiamme hanno poi provocato anche il crollo dello stesso magazzino, nelle vicinanze dello stabilimento. Al momento si escludono vittime o feriti.