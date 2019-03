Week-end un po' variabile e mite, da lunedì tornano FREDDO e NEVE su molti settori

INVERNO: tornerà alla sua maniera, con le configurazioni che abbiamo osservato già molte volte durante questa stagione, cioè affondo freddo da nord, regioni settentrionali sottovento e a secco di fenomeni, Adriatico, zone interne del centro e meridione colpiti da rovesci di neve a quote molto basse. Sarà così a più riprese nel corso della prossima settimana.



ANOMALIA: ad impedire la penetrazione più ad ovest delle saccature che porterebbe le precipitazioni anche a sud delle Alpi, la solita posizione anomala dell'anticiclone, una situazione al momento risolvibile solo in un modo: "segando l'arco alpino":-) Aldilà della battuta, proprio questa grossa anomalia pressoria è la causa primaria della diminuzione delle quantità di neve che di depositano ogni anno sui nostri ghiacciai e che contribuirebbero non poco a proteggerli dalla fusione.



SITUAZIONE: un flusso di correnti da ovest coinvolge l'Italia determinando condizioni di variabilità, l'aria umida si accumula lungo le regioni tirreniche, andando a determinare qualche pioggia a ridosso dei rilievi appenninici, nuvolaglia a tratti transiterà anche nelle Alpi, ma con fenomeni relegati ai soli settori confinali.



EVOLUZIONE: lunedì un fronte freddo valicherà le Alpi portando un sensibile rinforzo dei venti, precipitazioni lungo l'Adriatico, sulle zone interne del centro e a fine giornata sul meridione, accompagnata da un calo delle temperature e del limite delle nevicate in Appennino sino alle quote collinari.



NEVICATE: tra lunedì e martedì coinvolgeranno l'Appennino centrale e meridionale a quote sempre più basse, sino a raggiungere i 200-400m nel corso di martedì al sud e su l medio Adriatico. Nevicate rilevanti sono attese anche lungo il versante nord-alpino e deboli sui nostri settori di confine. Mercoledì altre forti nevicate colpiranno il versante nord-alpino.



MEDIO e LUNGO TERMINE: mercoledì 13 un nuovo fronte colpirà essenzialmente il nord delle Alpi per poi scivolare al centro e al sud; il nostro settentrione non verrà coinvolto da alcun fenomeno rilevante. Tra giovedì 14 e venerdì 15 ancora instabilità al centro e al sud, tempo migliore al nord, sempre piuttosto freddo. Nel fine settimana 16-17 possibile nuovo guasto ma da dettagliare. Seguiranno approfondimenti.



OGGI: al nord dapprima ampie schiarite, poi annuvolamenti nelle Alpi ma senza c onseguenze. Nubi in arrivo anche in Liguria. Al centro dapprima bel tempo ma già con nuvolaglia su alcuni settori, nubi in ulteriore incremento entro fine giornata con qualche piovasco a ridosso dell'Appennino. Maggiori schiarite in Adriatico. Al sud un po' di nubi sulla Campania ma senza conseguenze, bel tempo sulle restanti zone. Temperature nel complesso miti e gradevoli.



DOMANI: più nubi sul Tirreno con piogge sparse a ridosso dell'Appennino tra Toscana e Campania e sullo Spezzino in Liguria. Nuvolaglia anche nelle Alpi e tendenza a nevicate sui settori alpini di confine oltre i 1600m, più sole in Valpadana e lungo l'Adriatico, temperature ancora miti. Fenomeni in intensificazione sul Tirreno entro sera.

