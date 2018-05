Week-end tra belle schiarite e temporali in agguato

MAGGIO INQUIETO: arrivano conferme circa la prosecuzione di questa fase instabile ad oltranza sul nostro Paese. La tendenza a temporali potrebbe rinnovarsi per diversi giorni, ma non solo, entro il week-end di metà mese potrebbe fare il suo ingresso un nuovo vortice ciclonico con tutte le conseguenze del caso. Insomma sarà un maggio molto dinamico, tutto da vivere, mai noioso.



SITUAZIONE: la depressione che ha governato il tempo dal Primo Maggio ha esaurito la sua azione, ma in quota sull'Italia è ancora presente un canale depressionario che mantiene attivo un flusso di correnti umide ed instabili dai quadranti orientali, parzialmente inibito al nord dalla rimonta di una lingua anticiclonica.



EVOLUZIONE: da lunedì l'azione delle correnti instabili si farà più marcata e l'anticiclone perderà nuovamente importanza. Si andrà così nuovamente accentuando la tendenza a temporali sparsi.



LUNGO TERMINE: dopo una breve fase più stabile, entro domenica 13 possibile nuovo peggioramento temporalesco al nord e poi circolazione ciclonica con tempo instabile tra centro e sud; gli anticicloni insomma faticheranno a farsi strada sul bacino centrale del Mediterraneo.



TEMPORALI: oggi risulteranno più probabili al centro e al sud, ma nel tardo pomeriggio si riproporranno anche al nord-est e in serata sulla Valpadana occidentale. Domenica si presenteranno ancora qua e là lungo la dorsale appenninica, nella notte su lunedì altro sfondamento dei temporali al nord.



OGGI: al nord nuvolosità irregolare con schiarite anche ampie nell'arco della giornata ma con tendenza a formazione di nuclei temporaleschi su centro-est Alpi, Appennino ligure ed Emilia-Romagna nel corso del pomeriggio, in trasferimento serale verso ovest Valpadana e in genere sul nord-ovest. Al centro e al sud spiccata variabilità con locali rovesci già al mattino, poi in temporanea attenuazione, in successiva riattivazione nel pomeriggio con temporali sparsi all'interno e lungo l'Appennino. Schiarite in serata. Temperature in aumento al nord, quasi stazionarie altrove.



DOMANI: in prevalenza soleggiato al nord, ma verso sera nuova attivazione di rovesci e temporali, specie tra Trentino, Lombardia e Veneto. Al centro e al sud schiarite al mattino, nuova tendenza a formazione di temporali in Appennino nel pomeriggio, in espansione verso le zone pianeggianti limitrofe verso sera. Temperature in ulteriore temporaneo rialzo al nord, stazionarie altrove.