Week-end dinamico e temporalesco: domenica tornerà la NEVE nelle Alpi

SITUAZIONE: l'Italia è ancora coinvolta da una blanda circolazione depressionaria che determina condizioni di moderata instabilità, specie al centro e al sud, come si vede dalla mappa delle precipitazioni prevista tra le 15 e le 18 odierne dal modello europeo. ( Tutte le mappe previste sono riferite al modello europeo )





Una massa d'aria fredda però staziona a nord delle Alpi e nella prossima notte finirà in parte per tracimare a sud delle Alpi, attivando un minimo depressionario al suolo sul Golfo Ligure, che determinerà un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche al nord-ovest e poi di riflesso anche sul resto del Paese, poiché il minimo traslerà verso sud.



Da notare le temperature previste al nord al suolo per l'alba di domenica: solo 4°C in Valpadana, questo può significare una quota neve molto bassa, anche inferiore ai 500m su Comasco e Varesotto, guarda:





Ecco le precipitazioni previste tra le 5 e le 8 del mattino dal modello europeo:

Ed ecco quelle previste nel pomeriggio di domenica 14 aprile, quando i fenomeni cominceranno ad attenuarsi al nord, ma risulteranno attivi al centro:

EVOLUZIONE: lunedì i fenomeni insisteranno sul basso Adriatico e sul basso Tirreno, mentre altrove il tempo tenderà a migliorare. Martedì una debole perturbazione coinvolgerà nel pomeriggio-sera il nord, Umbria, Toscana e Marche, ma portando solo pochi fenomeni.



FASE STABILE: tra mercoledì e venerdì il tempo volgerà al bello e risulterà mite grazie alla rimonta di un cuneo anticiclonico di matrice africana.



PEGGIORAMENTO per PASQUA: sembra probabile un peggioramento tra sabato sera e la giornata di Pasqua, dapprima al nord, poi anche al centro, segui i nostri approfondimenti per saperne di più.



OGGI: nuvolosità irregolare su tutta Italia con precipitazioni sparse al centro e al sud, più sporadiche o temporaneamente assenti al nord. Nel tardo pomeriggio peggioramento al nord-ovest con i primi rovesci, ancora tempo instabile al centro e al sud con spunti temporaleschi sparsi, specie in Appennino. Temperature senza grandi variazioni.



DOMENICA: al nord tempo perturbato con piogge e rovesci anche temporaleschi, neve sulle Alpi oltre i 500-800m, fenomeni più intensi tra Liguria e Lombardia nelle prime ore, poi in graduale attenuazione. Al centro tempo in peggioramento dal mattino con piogge e rovesci, specie sul medio Adriatico, variabile al sud con tendenza a peggioramento associato a spunti temporaleschi o rovesci. Temperature in calo, sensibile al nord.





