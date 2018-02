WEEK-END bagnato su molte regioni

Mentre in stratosfera sta avvenendo un riscaldamento come da tempo non si vedeva (e si tenta di valutarne gli effetti futuri al suolo) una moderata perturbazione atlantica si avvicina di gran carriera all'Italia.

Sta già determinando piogge deboli o pioviggini al nord-ovest e nel corso della giornata guadagnerà terreno verso levante, impegnando anche parte delle regioni centrali.

Il ramo freddo visibile sulla Penisola Iberica penetrerà sul Mar Ligure in serata dove formerà una depressione in veloce spostamento verso l'Italia centrale; con una situazione siffatta il tempo sull'Italia non potrà che essere piovoso su molte regioni, anche se in un contesto non particolarmente freddo (anzi, al sud anche mite).

La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese fino alle ore 12 della giornata odierna.

Piogge deboli o pioviggini interesseranno il settore di nord-ovest, segnatamente la Liguria. Qualche nevicata non si esclude sulle Alpi sopra i 1000-1200 metri.

Lentamente le piogge avanzeranno verso la Toscana dove avremo già le prime pioviggini sui settori settentrionali della regione; sul resto d'Italia tempo asciutto e ancora soleggiato su alcune zone del meridione, accompagnato da un clima mite.

Passiamo ora alla seconda parte della giornata odierna, tra le 12 e le 00 su domenica (seconda mappa).

Come si può notare dalla cartina ci sarà un evidente peggioramento al nord, al centro e sulla Sardegna.

Piogge moderate, solo localmente a carattere di rovescio specie sull'Isola e sul centro peninsulare. Ancora in attesa il meridione con le prime piogge che si faranno vedere sulla Campania solo in serata.

Quota neve in calo al nord fino a 800-1000 metri sulle Alpi, 1200-1400 metri sull'Appennino settentrionale. Clima sempre mite al centro e al sud, freddo umido invece al nord.

Un veloce sguardo anche alla giornata di domenica 18 febbraio: maltempo al centro e al nord-est con precipitazioni sparse, rovesci anche su Campania, Sicilia, Molise e Puglia Garganica, per il resto tempo asciutto, più freddo al nord e al centro.

