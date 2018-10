VORTICE depressionario in azione sull'Italia: TEMPORALI al centro e al sud

IN RIBASSO stamane le azioni dell'alta pressione sull'Europa. La depressione mediterranea potrebbe davvero diventare una spina nel fianco per l'anticiclone, costretto a subire anche iniziative perturbate atlantiche. Insomma l'autunno dinamico sembrerebbe poter prendere il sopravvento su quello statico.



SITUAZIONE: un vortice posizionato a ridosso del centro Italia determina condizioni di tempo molto instabile su gran parte del centro e del sud del Paese, isole comprese. Temporali anche di origine marittima potranno determinare localmente anche accumuli di pioggia rilevante. Situazione migliore al nord dove l'ingresso di venti più secchi da nord ha determinato un miglioramento ad ovest e gradualmente anche sui rimanenti settori, esclusa la Romagna.



EVOLUZIONE: sino a questa sera fenomeni temporaleschi coinvolgeranno il centro e il sud con una certa frequenza, poi tenderanno a localizzarsi a ridosso delle Isole Maggiori e del meridione, in particolare sul basso Tirreno. Sino a giovedì i fenomeni impegneranno soprattutto le isole, ma venerdì potranno spingersi nuovamente su tutto il centro ed il sud peninsulare, poiché il vortice sembra destinato ad essere agganciato dalle correnti atlantiche.



FINE SETTIMANA : sabato la depressione spingerà i suoi corpi nuvolosi anche sul settentrione, determinando qualche pioggia sul nord-est, ancora rovesci sparsi sul resto del Paese. Domenica è atteso l'arrivo di un'altra figura depressionaria da ovest, che comincerà ad impegnare le regioni centrali tirreniche ed il nord-ovest.



PROSSIMA SETTIMANA : sarà all'insegna della forte instabilità? Così suggerisce il modello americano, che vede la nuova depressione colpire un po' tutte le regioni, determinando a tratti precipitazioni. Seguite gli aggiornamenti.



OGGI : al nord ampie schiarite assolate ad ovest, ancora un po' di nuvolaglia ad est e nubi più compatte sulla Romagna con rovesci ma con tendenza a schiarite. Sul resto del Paese tempo instabile, caratterizzato da annuvolamenti anche compatti associati a piogge e temporali, alternati a schiarite. Clima ventoso al centro e al sud. Temperature in calo al centro e al sud, in lieve rialzo nei valori massimi al nord.



DOMANI: ancora forte instabilità su isole, meridione, zone interne del centro, specie quelle laziali ed abruzzesi, tempo migliore sul resto d'Italia. Temperature senza grandi variazioni, semmai un lieve rialzo al centro nei valori massimi.

Per approfondire: