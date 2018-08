VIOLENTI TEMPORALI in arrivo nel pomeriggio al nord-ovest, poi...

SITUAZIONE: un attivo fronte freddo sta già attivando grosse celle temporalesche sull'esagono francese e nonostante la saccatura che lo sostiene non sia destinata a sfondare con forza anche sul nostro settentrione, la coda della perturbazione riuscirà a coinvolgere il nord-ovest nel pomeriggio-sera, andando a determinare violente manifestazioni temporalesche.



ALERT TEMPORALI: Piemonte, Valle d'Aosta, Varesotto, Comasco e Milanese occidentale saranno le zone più coinvolte dalle situazioni temporalesche potenzialmente di forte intensità. In serata poi i temporali andranno ad originarsi su centro-est Lombardia, Emilia e Veneto.



EVOLUZIONE: venerdì ciò che resterà del fronte freddo in transito a ridosso delle Alpi si localizzerà sul nord-est, determinando temporali sparsi, mentre dietro ad esso l'inserimento di aria più fresca in quota favorirà nuovi focolai temporaleschi al nord nel corso del pomeriggio-sera, congiuntamente ad una flessione delle temperature.

Di riflesso anche la dorsale appenninica del centro e del sud sperimenterà qualche ulteriore manifestazione temporalesca, dove quelle vissute negli ultimi giorni.



FINE SETTIMANA: nonostante il rialzo pressorio atteso, una residua instabilità potrà insistere sui cieli del settentrione e marginalmente lungo la dorsale appenninica del centro e del sud ma in un contesto spesso soleggiato e ancora nel complesso caldo.



PROSSIMA SETTIMANA: si conferma l'inserimento di una saccatura tra nord e centro nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 con passaggio di un fronte temporalesco e un nuovo e più apprezzabile calo termico, molto più blando al sud. Per Ferragosto residua instabilità al centro e al sud, ma con tendenza a miglioramento e rinforzo dell'alta pressione sino al week-end. In seguito situazione tutta da verificare: non perdete gli aggiornamenti!



OGGI: al nord banchi nuvolosi mattutini irregolari seguiti da temporanee schiarite. Dal pomeriggio repentino peggioramento su Piemonte e Valle d'Aosta sino all'estremo ovest lombardo, specie Varesotto, con temporali anche violenti ed accompagnati da raffiche di vento e locali grandinate. Sul resto del nord fenomeni solo isolati, ma dalla sera peggiora su centro-est Lombardia, Emilia, Veneto, Trentino con temporali sparsi. Al centro presenza di banchi nuvolosi sulla Toscana, dove nel pomeriggio saranno possibili brevi temporali locali, qualche temporale possibile anche lungo la dorsale appenninica delle rimanenti regioni, per il resto bel tempo e ancora caldo. Al sud bel tempo ma ancora qualche temporale possibile sulle zone interne ed appenniniche nel pomeriggio. Caldo moderato.



DOMANI: al nord-est rovesci o temporali mattutini, poi tregua, al nord-ovest dapprima schiarite, poi su tutto il settentrione, specie sulle zone pianeggianti ancora qualche temporale sparso nel pomeriggio-sera, più sporadico sulle coste e nelle Alpi. Al centro e al sud un po' di instabilità in Appennino con isolati temporali pomeridiani, specie sulla Calabria, per il resto soleggiato, meno caldo al nord e in parte anche al centro.