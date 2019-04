Verso una PASQUA con il sole, instabile la Pasquetta

SITUAZIONE: un cuneo anticiclonico si inserisce nel Mediterraneo e neutralizza in gran parte l'azione di una perturbazione in avvicinamento da ovest, limitandone gli effetti ai settori più occidentali e a qualche nota di instabilità lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio.



EVOLUZIONE: da mercoledì a domenica il tempo sarà caratterizzato da prevalenti condizioni di tempo buono con temperature in aumento; nel fine settimana spazio a chi vorrà concedersi un po' di relax all'aria aperta tra grigliate e passeggiate in campagna o nei boschi, in un contesto termico mite.

TEMPERATURE: i valori si porteranno anche oltre i 20°C nei valori massimi tra mercoledì e sabato, con punte di 22-23°C, mentre accuseranno un lieve calo nella giornata di Pasqua.



PASQUETTA: un graduale cedimento della struttura anticiclonica sia da est che da ovest comporterà un moderato peggioramento del tempo che si tradurrà in un generale aumento della nuvolosità e nel rischio di acquazzoni sparsi e di brevi temporali, accompagnati da un moderato calo termico.







EVOLUZIONE SUCCESSIVA: ancora tutta da verificare ma probabilmente improntata ad un tempo variabile con a tratti qualche precipitazione, specie al nord e tra il 23 ed il 25 aprile. Seguite comunque tutti i nostri aggiornamenti!



OGGI: nuvolosità irregolare, spesso su più livelli lungo tutte le regioni tirreniche, la Sardegna ed il nord-ovest con qualche occasione pioggia o piovasco non escluso, specie su Sardegna, Piemonte e dorsale appenninica, per il resto cielo velato o parzialmente nuvoloso con ampie schiarite e tempo secco. Temperature miti nelle ore diurne.

