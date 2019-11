Verso un MALTEMPO prolungato su molte regioni

SITUAZIONE: il sud, la Sardegna, il Lazio e l'Abruzzo stanno sperimentando condizioni di instabilità che dispensano precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in un contesto variabile.

Altrove il tempo risulta discreto ma molti banchi nuvolosi bassi, specie al nord-ovest, favoriscono una giornata uggiosa. Qui sotto la sommatoria dei fenomeni attesi per oggi al centro e al sud secondo il nostro modello:

EVOLUZIONE: nel fine settimana un sistema frontale ci raggiungerà da ovest in un letto di correnti sud occidentali, ma sarà sostenuto al suolo anche da un richiamo di venti da est al nord. Ne deriverà del maltempo soprattutto su Liguria di Levante, Lombardia, Triveneto, regioni tirreniche (soprattutto Toscana, Lazio e Campania). Il passaggio sarà duplice: il primo sabato a carattere caldo, il secondo domenica a carattere freddo con nevicate sulle Alpi sin verso i 1600m in media.



Guarda la mappa dei fenomeni attesi per sabato 2 novembre secondo il nostro modello tra le 06 e le 18:

Guarda invece la progressione e la concentrazione dei fenomeni tra le 18 di sabato 2 e l'alba di domenica 3 novembre:

Domenica 3 novembre la fenomenologia finirà per concentrarsi sul Triveneto e le regioni tirreniche, dove si origineranno ancora rovesci e temporali anche di forte intensità, mentre al nord-ovest si faranno strada le prime schiarite già dal pomeriggio. Ecco i fenomeni attesi tra le 7 e le 18 secondo il nostro modello, notate i nubifragi attesi tra basso Lazio e Campania:



PROSSIMA SETTIMANA: lunedì 4 novembre generale tregua, mentre tra martedì 5 e mercoledì 6 è atteso il passaggio di un altro veloce impulso perturbato, con la medesima traiettoria. Dopo una pausa soleggiata di breve durata prevista per giovedì 7, dalla serata e sino a sabato 9 novembre è previsto l'arrivo di un'altra fase perturbata caratterizzata da piogge e temporali, ma anche da nevicate sulle Alpi e da un calo delle temperature. Seguite però tutti gli aggiornamenti per saperne di più.



OGGI: parziali addensamenti al nord, specie ad ovest, ma senza fenomeni rilevanti, un po' di sole sul nord-est. Nuvolosità variabile al centro con qualche fenomeno possibile su Lazio, Abruzzo e Sardegna. Al sud instabile con possibili rovesci o spunti temporaleschi, specie sul basso Tirreno e la Sicilia. Attenuazione dei fenomeni in serata. Temperature in lieve calo al sud, stazionarie altrove.

