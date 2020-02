Venti MITI e prevalenza di SOLE; tra giovedì e venerdì mattina un break instabile

COMMENTO: più che ancora del vortice polare scatenato che dispensa tempeste su mezza Europa, fa specie vedere l'alta pressione sempre cosi possente e colma di aria calda per la stagione. E' un'anomalia che abbiamo certamente già visto nel corso degli ultimi 40 anni, ma che ogni volta risulta inquietante e preoccupante per il futuro del nostro clima.



SITUAZIONE: correnti tese da WNW coinvolgono anche il nostro Paese favorendo ampie schiarite ma anche qualche addensamento basso lungo il Tirreno. Il tutto in un contesto mite. Il vento potrà soffiare moderato su gran parte della Penisola nella giornata odierna, senza raggiungere i picchi tempestosi che abbiamo sperimentato nel nord e nel centro Europa nelle ultime 24 ore (in rosso le aree con vento più forte):

EVOLUZIONE: tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina il rapido transito di un impulso freddo, preceduto da correnti umide sud occidentali, porterà un rapido peggioramento su alto e medio Tirreno, Lombardia, nord-est e sulle Alpi centro orientali potrà anche cadere un po' di neve oltre gli 800-1000m nella notte su venerdì. Nel corso di venerdì il fronte stesso scivolerà lungo l'Adriatico dispensando ancora rovesci, ma allontanandosi già nel corso del pomeriggio. Qui una mappa delle precipitazioni previste tra le 19 di giovedì e l'1 di notte di venerdì 14 febbraio:

FINE SETTIMANA con rimonta clamorosa dell'alta pressione, accompagnata da molto sole e temperature molto miti, quasi calde al centro e al sud durante le ore pomeridiane, un anticipo di primavera insomma, come spesso si registra in queste condizioni bariche (i più vecchi ricorderanno cosa accadde nel febbraio del 1989 e del 1990).

PROSSIMA SETTIMANA: tornerà un po' di variabilità con passaggio di un debole fronte tra lunedì 17 e martedì 18 febbraio al nord e su parte del centro, poi è possibile un certo calo termico per l'inserimento di masse d'aria decisamente più fredde intorno a giovedì 20, ma si tratta al momento solo di un'ipotesi. Seguite gli aggiornamenti!

