VenerdÃ¬ di MALTEMPO al nord: fenomeni anche INTENSI e GRANDINIGENI

SITUAZIONE: una saccatura colma d'aria fresca si inserisce sul nostro settentrione generando temporali anche di forte intensità a partire dalla fascia alpina e prealpina. Tempo migliore sul resto del mese.



FENOMENI: nel corso della giornata l'ulteriore sfondamento della saccatura verso sud favorirà l'estensione dei fenomeni verso le pianure del nord, accompagnati da colpi di vento, calo delle temperature e locali ma intense grandinate.



EVOLUZIONE: nel fine settimana dalla saccatura si isolerà un vortice freddo in quota che rinnoverà condizioni molto instabili sul nord-est e innescherà temporali anche sulle regioni centrali e marginalmente su Campania, Molise e nord Sardegna.

Meno coinvolte le regioni di nord-ovest e il resto del meridione.



PROSSIMA SETTIMANA: l'azione del vortice freddo tenderà gradualmente a perdere importanza, ma ancora per lunedì sussisteranno condizioni di instabilità sui rilievi del nord e del centro, specie durante le ore pomeridiane. In seguito l'espansione dell'anticiclone riporterà bel tempo e temperature in progressivo aumento.



RITORNO del CALDO: al centro, al sud e sulle Isole Maggiori tra mercoledì 5 e venerdì 7 afflusso di aria decisamente più calda, con picchi over 34-35°C su Sardegna e Sicilia.



ATTENZIONE! Dal pomeriggio di venerdì 7 e domenica 9 settembre al nord possibile inserimento di correnti da ovest instabili con possibili precipitazioni, probabilmente estese anche a parte del centro. La previsione risulta comunque ancora da confermare.



OGGI: maltempo con abbondanti precipitazioni tra alto Piemonte (Biellese, Cusio, Ossola), alta Lombardia (specie dal Varesotto al Lecchese) e poi anche alto Veneto e Trentino Alto Adige. Sul resto del nord nuvolosità irregolare in aumento con tendenza a rovesci sparsi su medio-bassa pianura, che diverranno temporali nel corso del pomeriggio anche di forte intensità. Meno coinvolte al momento la Liguria e l'Emilia-Romagna. Temperature in calo, specie sulle Alpi e poi in giornata anche sulle pianure. Al centro un po' di nuvolosità tra Toscana, Umbria e Marche ma senza fenomeni di rilievo, soleggiato altrove, caldo pomeridiano. Al sud bel tempo e caldo.



DOMANI: al nord-ovest irregolarmente nuvoloso con locali precipitazioni, specie sulla Liguria e l'est della Lombardia, a tratti schiarite. Sulle altre regioni molto instabile con piogge e rovesci anche temporaleschi, più intensi su Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia. Al centro generale peggioramento con rovesci e temporali sparsi a partire da Toscana, Umbria e Marche, meno probabili sulla Sardegna. Al sud ancora tempo buono ma con nubi in parziale aumento a partire da Molise e Campania con brevi temporali possibili all'interno dal pomeriggio. Temperature in calo su nord-est e centro.