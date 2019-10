Veloce passaggio PIOVOSO al nord, da mercoledì instabilità verso il resto d'Italia

SITUAZIONE: una debole perturbazione sta attraversando i cieli del nord determinando alcune precipitazioni soprattutto sulla Pianura Padana. Essa traslerà rapidamente verso levante attenuandosi nel corso del pomeriggio. Ecco la sommatoria dei fenomeni previsti sino alle 18 di oggi: si nota che essi andranno traslando verso il Triveneto, liberando abbastanza rapidamente il Piemonte e il Ponente Ligure. Al centro e al sud non sono attese precipitazioni di rilievo.

EVOLUZIONE: al seguito del fronte affluirà aria progressivamente più fresca in direzione dell'Italia e mercoledì 30 l'instabilità si concentrerà sulle regioni centrali, come mostra la sommatoria dei fenomeni prevista dal nostro modello:

INSTABILITA': giovedì si accentuerà al centro, sulla Sardegna e su parte del sud con conseguenti rovesci o temporali, in seguito alla formazione di un modesto minimo depressionario, mentre al nord il tempo risulterà solo in parte nuvoloso ma senza fenomeni di rilievo e con temperature finalmente in linea con le medie del periodo.

Ecco le temperature previste per l'alba di giovedì 31 ottobre sull'Italia:

FINE SETTIMANA: dopo un venerdì ancora un po' incerto sul basso Tirreno e le Isole Maggiori, discreto altrove, ecco sopraggiungere un vistoso peggioramento durante il fine settimana, che dovrebbe coinvolgere nord e centro con precipitazioni anche abbondanti, in seno al passaggio di alcune perturbazioni atlantiche in serie.



PROSSIMA SETTIMANA: confermato il passaggio di alcune perturbazioni atlantiche al nord e al centro, solo marginalmente al sud. Ci sarà occasione per precipitazioni importanti. Non farà freddo ma riuscirà comunque a nevicare sulle Alpi, mediamente oltre i 1700-1800m.



OGGI: al nord molto nuvoloso con qualche pioggia passeggera in trasferimento da ovest verso est sulle pianure, in attenuazione con il passare delle ore, tempo già in miglioramento sul Piemonte, la Valle d'Aosta e il Ponente ligure. Fenomeni meno probabili su costa ligure e Romagna. Al centro e al sud tempo migliore salvo addensamenti temporanei sul Tirreno ma con fenomeni sporadici e limitati alla Toscana. Temperature in lieve calo nei valori massimi al nord.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------