VARIABILITA' sull'Italia: qualche pioggia al centro e sul nord-est

"Come un gigantesco fiume in piena"; non si ferma l'impeto delle correnti atlantiche che da diversi giorni interessa il nostro continente e in parte anche l'Italia.

Si tratta di un flusso mite e umido che a fasi alterne spara perturbazioni verso l'Europa centro-settentrionale; l'Italia è interessata dalla coda di questi sistemi che nelle ultime ore 24 ore hanno determinato precipitazioni (anche localmente temporalesche) su alcune aree del settentrione.

Questa mattina alcuni rovesci si attardano sull'estremo nord-est, mentre il fronte (notevolmente attenuato) si è diretto verso le regioni centrali. E' seguito da aria più fresca (non fredda) che al momento sta agendo sulla Francia.

Cosa succederà nella giornata odierna in Italia? La mappa a lato mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese fino alle 20 di oggi, venerdi 8 marzo.

Al nord quache piovasco o breve nevicata in montagna interesserà nell'arco della giornata il Trentino Alto Adige, l'alto Veneto e il Friuli. I fenomeni tenderanno comunque ad attenuarsi prima di sera.

Qualche piovasco interverrà anche nelle zone interne dell'Italia centrale (Umbria e zone interne del Lazio), in sconfinamento poi verso il medio Adriatico. Anche su in questi settori i fenomeni si attenueranno prima di sera.

Su tutte le altre regioni il tempo sarà asciutto, maggiormente soleggiato al nord-ovest e sull'alta Toscana.

Diamo un veloce sguardo anche alla giornata di sabato 9 marzo: ancora variabilità sullo Stivale, con annuvolamenti sparsi specie al nord e al centro, senza precipitazioni; maggiori schiarite al meridione. Clima sempre molto mite, con valori gradevoli nelle ore centrali della giornata.

