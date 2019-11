Variabilità in attesa di un nuovo episodio di MALTEMPO

SITUAZIONE: le correnti sull'Italia si sono disposte da ovest e favoriscono il transito di veloci impulsi instabili che vanno a determinare rovesci segnatamente lungo il versante tirrenico e sui settori alpini di confine, in particolare su quello valdostano, dove sono previste anche nevicate oltre i 1400m. Qui la mappa precipitativa riassuntiva dei fenomeni previsti per oggi:

EVOLUZIONE: venerdì un ultimo impulso scivolerà verso il meridione determinandovi ancora qualche fenomeno sul basso Tirreno e a ridosso della costa abruzzese, molisana e pugliese, per il resto si faranno strada ampie schiarite. Qui la mappa dei fenomeni previsti per venerdì:

Sabato il tempo risulterà buono ovunque, un po' più freddo nelle Alpi e al nord, specie di notte e al mattino. Sarà però solo una breve tregua perché da ovest avanzerà una nuova figura depressionaria.



NUOVO PEGGIORAMENTO: domenica il maltempo colpirà nuovamente il nord con precipitazioni anche abbondanti su Piemonte, Liguria, Lombardia, moderate sui restanti settori, nevose sulle Alpi oltre i 900-1200m procedendo da ovest ad est. Coinvolta in parte anche l'alta Toscana. Qui sotto la fenomenologia prevista dal modello americano:





PROSSIMA SETTIMANA: ancora un po' incerta la traiettoria del vortice depressionario che interesserà l'area mediterranea. Per lunedì potrebbe portare fenomeni al centro, sulla Sardegna e l'estremo nord-ovest, per poi allontanarsi verso l'Iberia. C'è però la possibilità che torni ad influenzare il tempo delle regioni tirreniche, della Sardegna e del nord-ovest entro giovedì 5 dicembre, ma la previsione non è condivisa da tutti i modelli. Serviranno aggiornamenti.



WEEK-END IMMACOLATA: è sempre lì che i modelli stanno provando ad inquadrare il vero inizio della stagione invernale. Su MeteoLive non mancheranno approfondimenti.



OGGI: al nord nuvolosità irregolare, più compatta sui settori alpini di confine, associata a precipitazioni, anche nevose oltre i 1400m, segnatamente sul settore valdostano. Possibili schiarite in pianura. Al centro molto nuvoloso sui versanti tirrenici con rischio di rovesci, maggiori schiarite in Adriatico, nubi irregolari ma pochi fenomeni in Sardegna. Al sud nubi sui versanti tirrenici con possibili piogge o rovesci, parziali annuvolamenti sulle rimanenti zone con ampie schiarite. Temperature senza grandi variazioni.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------