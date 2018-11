Una perturbazione "scivola" sul Tirreno portando PIOGGE

SITUAZIONE: una perturbazione si muove in un letto di correnti nord-occidentali e si porterà sul Mar Tirreno nel corso delle prossime ore. La fenomenologia associata perciò riguarderà soprattutto Sardegna, Liguria, ovest Alpi e poi regioni centrali tirreniche.



EVOLUZIONE: nella giornata di sabato la presenza di un blando minimo depressionario proprio all'altezza del Tirreno, rinnoverà la fenomenologia tra Lazio, Sardegna, Campania e poi Calabria e Sicilia, mentre sul resto del centro e del sud i fenomeni risulteranno più sporadici. Al nord tempo in miglioramento sin dalla prossima notte.



ALTA PRESSIONE: da domenica parziale rimonta dell'alta pressione che non impedirà però a diversi corpi nuvolosi di viaggiare a ridosso dell'Italia inseriti in un flusso di correnti da ovest, in grado di produrre variabilità ed anche qualche fenomeno sporadico a ridosso dell'alto Tirreno e del Levante ligure.



CAMBIAMENTO: si andrà avanti così sino a giovedì 6 dicembre; tanta variabilità ma pochi fenomeni. Tra venerdì 7 e sabato 8 possibile un più massiccio inserimento delle correnti perturbate atlantiche con conseguenti peggioramenti, associati a piogge e nevicate in quota, oltre che ad un certo calo delle temperature. Seguite gli aggiornamenti.



STRAVOLGIMENTI: alcuni indicatori che studiano il comportamento delle velocità delle correnti da ovest, fanno pensare che all'inizio della seconda decade di dicembre ci possa essere una repentina frenata dei venti occidentali, con conseguenze derive invernali sull'Europa. Vedremo se sarà così, seguite gli aggiornamenti.



OGGI: al nord-ovest molto nuvoloso con locali precipitazioni su Liguria ed ovest Alpi, nevosa oltre i 700-900m, al nord-est passaggi nuvolosi ma tempo asciutto. Al centro nubi anche compatte su Sardegna, Toscana, Umbria, poi anche alto Lazio con possibili piogge e rovesci. Sul resto del centro irregolarmente nuvoloso. Al sud nubi in arrivo sulla Campania, tempo buono sulle restanti regioni ma con parziali annuvolamenti nel corso della giornata. In serata piogge sulla Campania. Temperature in lieve calo nei valori massimi.



DOMANI: migliora al nord ma con possibili nebbie sulle pianure; nuvolaglia al centro e a sud con piogge e rovesci sparsi, specie sul medio e basso Tirreno; locali temporali a ridosso delle coste. Temperature stazionarie.





