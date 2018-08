Un week-end un po' meno caldo e variabile al nord, locali temporali anche nel sud Appennino

SITUAZIONE: la massa d'aria calda associata all'anticiclone viene "bucata" da infiltrazioni di correnti un po' più fresche in rientro da nord-est sul nord Italia che provocheranno della variabilità e qualche locale fenomeno, specie in montagna. Peraltro l'anticiclone presenta qualche "falla" anche sul meridione d'Italia, dove infatti sarà attiva dell'instabilità pomeridiana.



BORA: sarà attiva nel fine settimana sul Golfo di Venezia e Trieste ma riuscirà a sfondare anche sul catino padano, ridimensionando un po' le temperature.



EVOLUZIONE: con l'inizio della prossima settimana una saccatura riuscirà a penetrare sul nostro settentrione determinando un peggioramento temporalesco, che martedì si estenderà anche alle regioni centrali. La saccatura risulterà comunque blanda e finirà per isolare una goccia fredda in quota al centro e al sud per il giorno di Ferragosto, determinando su queste zone ancora qualche temporale pomeridiano. Al nord invece il tempo è destinato a migliorare.



RIMONTA dell'ALTA PRESSIONE: sembra probabile una nuova rimonta dell'alta pressione da giovedì 16 agosto a lunedì 20 agosto con temperature in rialzo ovunque e solleone assicurato dalle Alpi alla Sicilia. La fase stabile potrebbe protrarsi anche sino a mercoledì 22 agosto.



GUASTO più SERIO: il modello americano conferma nella media degli scenari la possibilità di un guasto importante tra la serata di giovedì 23 agosto e sabato 26 agosto con ingresso di una saccatura incisiva, temporali diffusi, molto vento e calo generale delle temperature a partire dal nord. (Da confermare)



OGGI: al nord-ovest qualche banco nuvoloso a ridosso delle montagne in un contesto abbastanza soleggiato ovunque; verso sera qualche temporale possibile sulle Prealpi bresciane. Sul nord-est parzialmente nuvoloso con ampie schiarite, bora sulla costa, nelle Alpi possibilità di annuvolamenti cumuliformi pomeridiani, associati a locali rovesci o brevi temporali, che verso sera potrebbero raggiungere in modo irregolari anche le zone pianeggianti, specie del Veneto. Al centro generali condizioni di bel tempo, salvo addensamenti locali in Appennino nel pomeriggio, associati ad isolati rovesci o temporali. Al sud un po' di instabilità su Molise, Lucania, Calabria, Irpinia, Cilento con brevi temporali pomeridiani, più sole sulle rimanenti zone. Temperature in lieve calo al nord, stazionarie altrove.



DOMANI: al nord nuvolosità irregolare, più compatta al mattino tra alta Lombardia e alto Piemonte, associata a qualche rovescio, nel pomeriggio prevalentemente relegata alle zone di montagna, venti di Bora moderati sulle Venezie, debole in Valpadana. Al centro e sulla Sardegna bel tempo, salvo addensamenti sul medio Adriatico ma senza conseguenze. Al sud e sulla Sicilia ancora un po' instabile sui rilievi appenninici con locali temporali, per il resto soleggiato. Temperature in lieve ulteriore calo al nord, stazionarie altrove.