Un sabato di BEL TEMPO salvo incertezze locali

Questa mattina gli abitanti di alcuni settori della Sardegna si sono svegliati (un po' a sorpresa) in compagnia di qualche tuono. Ecco l'immagine satellitare che ritrae la nostra Penisola nel campo del visibile alle ore 7 del mattino di sabato 8 giugno.

Focalizziamo lo sguardo sulla Sardegna. Si tratta di temporali denominati "a base alta"; non sono prodotti da veri e propri cumulonembi, ma da strutture nuvolose simili agli altocumuli castellani che denotano un'instabilità presente solo in quota; questi fenomeni possono determinare anche fulminazioni, ma le precipitazioni annesse sono piuttosto scarse in quanto tendono quasi per intero ad evaporare prima di toccare il suolo.

Altri annuvolamenti sono presenti questa mattina sulla Liguria e sui settori alpini, ma non vengono segnalate piogge; per il resto il cielo è sereno.

Cosa succederà nella giornata odierna in Italia? I temporali presenti al momento sulla Sardegna tenderanno ad attenuarsi già nella tarda mattinata senza raggiungere le coste tirreniche. Ecco comunque lo spaccato delle precipitazioni previste in Italia fino alle ore 14 della giornata odierna, sabato 8 giugno:

Dicevamo dei temporali sulla Sardegna che tenderanno abbastanza velocemente ad attenuarsi. Qualche piovasco è atteso invece in prossimità della fascia prealpina lombarda; sul resto d'Italia tempo stabile, soleggiato e anche molto caldo.

Tra le 14 e le 20 di oggi, sabato 8 giugno , le precipitazioni saranno praticamente assenti su quasi tutto il territorio nazionale:

Se si eccettua qualche piovasco in corrispondenza delle Alpi, sul resto d'Italia avremo generali condizioni di bel tempo e caldo.

Attenzione alle elevate temperature specie nelle aree interne del meridione e sulle Isole, dove la soglia dei 30° potrebbe essere agevolmente valicata. Lungo le coste invece l'azione mitigante delle brezze marine dovrebbe contenere almeno in parte l'euforia dei termometri.

