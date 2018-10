Un po' di FREDDO arriverà davvero tra lunedì e mercoledì

Freddo in arrivo da lunedì 22.

Diciamo un po' di freddo, rispetto ai valori decisamente fuori stagione che continuiamo a sperimentare da settimane senza soluzione di continuità e che finalmente rientreranno nella norma o scenderanno anche un po' al di sotto di essa.



L'alta pressione però qualcosa deve concedere e nel corso della prossima settimana si ritirerà quanto basta per consentire la penetrazione di masse d'aria più fredde in direzione del nostro Paese.



Ci accorgeremo del calo soprattutto nei valori minimi, laddove la ventilazione non sarà sostenuta e il cielo si presenterà in prevalenza sereno durante la notte.

Nessuna gelata o brinata è prevista in pianura ma nei fondovalle appenninici ed alpini si, anche se si tratterà per il momento di valori solo leggermente inferiori allo zero.



Gli effetti del raffreddamento si noteranno soprattutto nelle giornate di martedì 23 ottobre all'alba e al risveglio di mercoledì 24 ottobre , come si nota anche dalle nostre mappe.



Da notare come sul catino padano la tendenza a vento da nord nelle zone prossime ai rilievi impedirà alle temperature di scendere anche solo sotto i 10°C, mentre sulle zone di bassa pianura, dove il vento sarà assente, il cielo sereno e l'aria risulterà un po' più umida ma soprattutto ferma, le temperature caleranno vistosamente.



Il calo più netto è atteso nei fondovalle appenninici del centro e nelle vallate alpine riparate dal vento da nord.



Da giovedì 25 tutti i valori tenderanno ad aumentare sia di notte che di giorno.



