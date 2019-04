Un bel SOLE sino a PASQUA, da Pasquetta si cambia

COMMENTO: tipica variabilità primaverile, caratterizzerà tutta la restante parte del mese di aprile, con alternanza di fasi soleggiate e miti, a momenti piovosi con qualche grado in meno.



SITUAZIONE: godiamoci la primavera grazie ad un cuneo anticiclonico di matrice subtropicale che favorisce un moderato rialzo delle temperature e una prevalenza di cieli sereno o solo parzialmente nuvoloso, a causa del transito di nubi medio alte.



EVOLUZIONE: venerdì pomeriggio qualche spunto temporalesco isolato potrebbe intervenire lungo la dorsale appenninica centrale e meridionale, per il resto dominerà ancora il sole e le temperature aumenteranno ancora. Sabato ancora prevalenza di bel tempo con punte di 23°C.



PASQUA: nonostante un certo cedimento dell'alta pressione, il tempo si manterrà buono quasi ovunque, pur con un parziale aumento della nuvolosità nel corso della giornata, specie su Sardegna e regioni tirreniche.



PASQUETTA: ecco materializzarsi il peggioramento in arrivo dall'Iberia con un fronte nuvoloso accompagnato da venti di Scirocco che porteranno anche molta sabbia in sospensione dall'entroterra africano e distribuiranno piogge dapprima sulla Sardegna, poi anche su gran parte del centro, Campania, Molise, più sporadiche sul resto del sud e marginalmente entro sera anche sulla Liguria.



Ecco la mappa del nostro modello che mostra la quantità e la distribuzione delle piogge prevista tra le 12 e le 24 di lunedì 22 aprile, Pasquetta:







PEGGIORAMENTO di MARTEDI 23 aprile: a sostegno del fronte in transito si attiverà anche un minimo pressorio al suolo che determinerà un ulteriore peggioramento che coinvolgerà soprattutto nord e centro Italia, portando precipitazioni diffuse, così come mostra la mappa del nostro modello relativa agli accumuli tra le 00 e le 12 di martedì, dove si notano gli accumuli più rilevanti sul nord-ovest:







Ed ecco i fenomeni previsti tra le 12 e le 24 di martedì 23 aprile sempre secondo il nostro modello; le piogge risultano ancora in prevalenza concentrate tra nord e centro Italia, con particolare insistenza sul nord-ovest:





MIGLIORAMENTO: mercoledì 24 ci sarà ancora un po' di instabilità, specie sulle zone interne del centro e nel pomeriggio, ma per giovedì 25 aprile è previsto un deciso miglioramento grazie all'intervento di un nuovo cuneo anticiclonico subtropicale.



SI CAMBIA ANCORA: nuovo peggioramento, segnatamente al nord, previsto per il week-end 27-28 aprile, quando un fronte in arrivo da ovest provocherà rovesci e temporali, tempo migliore procedendo verso il centro e in particolare al sud.



OGGI: prevalenza di sole quasi ovunque con temperature in rialzo. Locali nebbie di mare al mattino lungo le coste, in attenuazione con il passare delle ore.

