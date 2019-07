Un'alta giornata con CALDO INSOPPORTABILE, specie al nord e al centro

L'alta pressione mette tutti sotto il suo dominio; non è solo l'Italia ad essere interessata da questa intensa ondata di caldo. La situazione più grave si registra in Francia, dove nella giornata di ieri molti dipartimenti hanno registrato temperature attorno a 40°.

Ecco l'alta pressione che ci sta interessando, focalizzata dall'occhio vigile del satellite questa mattina alle ore 7:

La figura stabilizzante sta facendo piazza pulita di nubi e piogge in un raggio di migliaia di chilometri. Il flusso atlantico è costretto a scorrere molto a nord, alle latitudini delle Isole Britanniche e della Scandinavia.

Dal punto di vista fenomenologico, anche la giornata odierna si presenterà stabile, soleggiata e molto calda su tutta la Penisola. Gli unici temporali di calore riguarderanno le Alpi ed occasionalmente l'Appennino Ligure e tenderanno prontamente ad attenuarsi in serata.

Ecco il quadro delle temperature previste in Italia alle ore 14 di oggi, mercoledi 24 luglio:

37-38° a portata di mano sull'Emilia Romagna, le aree interne di Toscana e Lazio, sulla Campania e nelle aree interne della Sardegna. Le altre regioni presenteranno quasi ovunque temperature superiori a 30°, con punte frequenti fino a 34-35° nelle aree interne più lontane dal mare.

MASSIMA ATTENZIONE anche al disagio da caldo. Ecco la situazione prevista in Italia alle 17 di oggi, mercoledi 24 luglio:

MALESSERE FISIOLOGICO sarà presente sulle pianure del nord, nelle aree interne del centro, sulla Campania e sulla Sardegna. Su queste regioni sono sconsigliate le uscite nelle ore più calde per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori.

Sul resto del meridione e in Sicilia avremo un caldo fastidioso, solo a tratti molto fastidioso dove vedete i colori tendenti al rosso, ma non avremo condizioni di malessere.

Per domani, giovedi 25 luglio, non cambierà nulla. Per un cambiamento deciso della situazione si dovrà aspettare la giornata di sabato 27. Ne riparleremo.

