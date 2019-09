Ultimo sabato settembrino all'insegna della VARIABILITA' in Italia

Il nostro Continente è attraversato da un flusso di correnti umide atlantiche che porta in grembo diverse perturbazioni che si mantengono con la loro parte più attiva a nord delle Alpi. Le regioni settentrionali sono attualmente lambite dalla coda di un sistema frontale che determina qualche pioggia locale sulle Alpi e in Liguria. Ecco l'immagine satellitare delle ore 7 di questa mattina:

Dicevamo della perturbazione che con la sua parte più meridionale sta determinando un po' di variabilità al nord con qualche isolata pioggia. In aperto oceano notiamo una seconda perturbazione che seguirà lo stesso destino della precedente, interessando essenzialmente l'Europa centro-settentrionale tra domenica 29 e lunedi 30 settembre.

Per un cambiamento della situazione, inteso come una maggior ondulazione delle correnti, bisognerà aspettare la metà della settimana prossima, ma ne parleremo in separata sede.

Intanto, ecco la sommatotia delle precipitazioni attese fino alle 14 di oggi, sabato 28 settembre:

Piovaschi locali sono attesi sul settore centro-orientale delle Alpi, specie sul Friuli. Qualche isolato piovasco potrebbe interessare anche la Liguria; nubi sparse senza piogge scorreranno lungo il Tirreno e sulle pianure del nord, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà stabile e soleggiato.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese tra le 14 e le 20 di oggi, sabato 28 settembre:

Qualche piovasco si arroccherà sul Friuli. Pioviggini ancora possibili in Liguria e più isolatamente sul Lazio. Nubi sparse sul resto del nord e del Tirreno senza piogge, per il resto tempo stabile, soleggiato e anche abbastanza caldo specie al sud e sulle Isole.

Nella giornata di domenica 29 settembre le condizioni del tempo in Italia non cambieranno; ancora variabilità con qualche isolata pioggia al nord e sul Tirreno, più stabile il tempo altrove.

