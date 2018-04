Ultimissime meteo delle 12.30: confermato il maltempo per i primi giorni di maggio su mezza Italia!

-CONFERMATO un tardo pomeriggio instabile per sabato 28 aprile al nord con rischio di qualche locale situazione temporalesca possibile anche in pianura, così come un rischio di pioggia ancora significativo sabato mattina in Sicilia.



-CONFERMATO il passaggio instabile di domenica 29 aprile lungo le Alpi e le Prealpi con scarso interessamento delle pianure del nord.



-CONFERMATO il peggioramento marcato già dalle prime ore di martedì 1° maggio sulla Sardegna con piogge anche intense e temporali, in estensione ad Umbria e Toscana; generale instabilizzazione del tempo anche al nord e il resto del centro entro sera con precipitazioni.



-PERTURBATO il tempo previsto per mercoledì 2 maggio al nord, al centro, sulla Sardegna e marginalmente sulla Sicilia con piogge e temporali anche forti; accumuli piovosi particolarmente intensi si prevedono al nord a ridosso delle montagne.



-INSISTENZA della depressione prevista tra il 2 ed il 4 maggio sull'Italia con fenomeni che tra giovedì 3 e venerdì 4 maggio dovrebbero localizzarsi tra centro e Sardegna, senza però disdegnare a tratti anche le restanti regioni, sottoforma di temporali o rovesci di breve durata.



-TEMPERATURE: rientreranno faticosamente nella norma all'arrivo delle precipitazioni di inizio maggio, a partire dai versanti occidentali.