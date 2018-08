ULTIMISSIME METEO: da lunedì torna l'anticiclone ma forse durerà poco...

FINALMENTE: dopo mesi finalmente aria più fredda è riuscita ad irrompere a sud delle Alpi determinando delle nevicate sulle Alpi a quote anche basse per la stagione e interrompendo così l'agonia dei ghiacciai, che non avevano beneficiato di alcuna nevicata dalla metà della primavera sino a ieri, un dato sconcertante.



SITUAZIONE: il fronte freddo che ieri ha determinato forti precipitazioni su alcune zone del settentrione sta traslando attenuato sulle regioni centrali, andando comunque a determinare nuove situazioni temporalesche, che entro sera coinvolgeranno anche il meridione. A seguito del fronte al nord è affluita aria sensibilmente più fresca, che ha portato le temperature su valori decisamente bassi nei fondovalle alpini, ma frizzanti anche in pianura per la stagione.



EVOLUZIONE: la rimonta dell'anticiclone è già in atto sulla Francia e coinvolgerà l'Italia nelle prossime 24 ore, anche se al sud permarrà dell'instabilità residua sino a lunedì pomeriggio.



TEMPERATURE: rimarranno ancora fresche nella prossima notte e nella mattinata di lunedì, per poi risalire e riportarsi su valori estivi, soprattutto martedì e mercoledì. Il caldo comunque risulterà ampiamente sopportabile.



CAMBIAMENTO: un nuovo cambiamento del tempo è atteso tra giovedì e venerdì, quando diversi modelli sono orientati a credere nel nuovo inserimento di una saccatura al nord e in parte anche al centro, foriera di nuovi temporali e di una moderata flessione delle temperature. La saccatura dovrebbe influenzare l'Italia sino al primo fine settimana di settembre, evolvendo probabilmente in goccia fredda in quota, ma su questi dettagli saremo più precisi nelle prossime 24 ore.



PROSSIME ORE: nel pomeriggio ulteriore miglioramento al nord, temporali sparsi al centro ma non in Sardegna, dove splenderà il sole, fenomeni più probabili su zone interne ed appenniniche; instabilità in accentuazione anche al sud con locali temporali o rovesci di pioggia in un contesto di cielo irregolarmente nuvoloso. Temperature in aumento nei valori massimi al nord-ovest, in calo altrove. In serata fresco al nord e al centro, mite al sud. Venti in rotazione dai quadranti settentrionali dietro il passaggio del fronte.



DOMANI: al sud instabilità residua con qualche temporale su Sicilia, Calabria, Lucania, Puglia, anche in mare aperto e lungo le coste, altrove bel tempo con temperature minime ancora fresche, massime in aumento con punte di 29°C in Valpadana, di 31°C sulle regioni tirreniche centrali e nel sud della Sicilia, complice anche un lieve effetto favonico.