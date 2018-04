ULTIMISSIME delle 12.30: freddo e neve in arrivo sulla Spagna, su mezza Italia da lunedÃ¬ maltempo

Dal fine settimana la Spagna verrà raggiunta da aria fredda di origine artica marittima, sia pure "mitigata" dal passaggio sull'Oceano Atlantico e conoscerà non solo un calo sensibile delle temperature ma anche un ritorno tardivo del freddo e della neve a quote anche basse per la stagione.



l'Italia si troverà sul ramo ascendente della saccatura connessa al vortice depressionario e sperimenterà a più riprese il passaggio di corpi nuvolosi più o meno intensi tra lunedì e giovedì, che colpiranno in prevalenza il nord e le regioni centrali, più marginalmente il sud, salvo la Campania, che sembrerebbe la regione più coinvolta dai nuclei piovosi che investiranno le regioni tirreniche.



Il maltempo per l'Italia si attiverà a partire dalla Sardegna dalla serata di domenica, poi si estenderà a gran parte del Tirreno, al nord-ovest e lunedì si localizzerà tra nord-est e regioni centrali.



Altri impulsi piovosi sono attesi tra martedì e giovedì, soprattutto al nord-ovest, ma in parte anche sulle regioni centrali tirreniche e sul Triveneto, meno coinvolta l'Emilia-Romagna, così come il medio Adriatico e il meridione.



Meridione che appare escluso dal passaggio piovoso di giovedì nell'ultima emissione, rispetto a quanto si prevedeva stamane, ma come sottolineato a più riprese la situazione potrebbe ancora mutare di molto nel corso delle prossime emissioni.



Ciò che non sembra mutare è il quadro barico previsto , che si conferma ancora anomalo per il periodo: le alte pressioni sul nord del Continente e le basse pressioni ad agire alle medie latitudini.



Una situazione che potrebbe persistere ancora a lungo.