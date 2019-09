Ultimi temporali sulle Isole Maggiori, poi arriva un FORTE ANTICICLONE

COMMENTO: è ancora ora di anticicloni. E' ancora tempo d'estate, per quanto settembrina, ma pur sempre d'estate stiamo parlando, in particolare al centro e al sud e soprattutto in Sardegna. E l'aria fredda? Quella dovrebbe sfiorarci nei primi giorni della prossima settimana e andare a colpire la Russia, senza sconvolgere più di tanto i piani dell'anticiclone, che potrebbe rimanere in nostra compagnia almeno per tutta la seconda decade del mese o forse oltre. Qui sotto gli ultimi temporali segnalati in Sardegna.



SITUAZIONE: tra basso Tirreno, Jonio, Sicilia e Sardegna è ancora attiva una circolazione d'aria umida ed instabile che determina la formazione di focolai temporaleschi, mentre sul resto del Paese l'alta pressione è già in fase di rinforzo.







EVOLUZIONE: giovedì una residua instabilità potrà impegnare la Sardegna, per il resto il bel tempo si affermerà ovunque, congiuntamente ad un rialzo delle temperature, inizialmente più evidente al centro e al sud. Le notti risulteranno comunque fresche, in particolare al nord e nei fondovalle alpini.



PICCHI del CALDO: da giovedì a domenica saranno la Sardegna e le regioni tirreniche a sperimentare i valori più alti con punte di 32-33°C, da lunedì l'evoluzione termica dipenderà dalla traiettoria della massa d'aria più fredda diretta verso l'est europeo. Seguite gli aggiornamenti. Qui sotto i valori massimi attesi per giovedì 12 settembre sull'Italia:



DURATA: la lunga durata degli anticicloni dipende anche in questa fase dal ciclo degli uragani che finiscono indirettamente per potenziarli. Statisticamente un anticiclone del genere potrebbe durare anche per tutto settembre.



OGGI: bel tempo su gran parte delle regioni peninsulari, salvo addensamenti sulla Calabria associati a locali rovesci o temporali, specie in mare aperto o a ridosso della costa. Sulla Sicilia e la Sardegna nuvolosità irregolare con focolai temporaleschi sparsi, più probabili a ridosso della Sardegna o in mare aperto. Fenomeni in localizzazione intorno alla Sardegna. Temperature in aumento nei valori massimi sulle zone peninsulari, stazionarie sulle isole.

