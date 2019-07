Ultimi TEMPORALI sui settori orientali, bello e caldo non eccessivo altrove

La terribile ondata di caldo che si è resa protagonista sul nostro continente durante la settimana scorsa, è stata scardinata dall'Italia nel week-end, al prezzo di fenomeni temporaleschi anche intensi ed in alcuni casi distruttivi.

Ora l'estate ritornerà in sella con il proprio campionario di sole e caldo, che in questo frangente sarà più intenso al meridione e sulle Isole. Tuttavia non si notano dalle mappe ulteriori esplosioni di caldo anomalo verso il Continente, che dovrebbe restare sotto una circolazione zonale (da ovest verso est) per diversi giorni.

La situazione di questa mattina mostra gli ultimi fenomeni che insistono ancora sul nord-est ed occasionalmente in Adriatico. Ecco la rifrettività del radar:

Sul resto della Penisola il tempo è migliorato e il cielo questa mattina si presenta sereno, ma senza più il caldo opprimente dei giorni scorsi.

Cosa succederà oggi in Italia? La mappa focalizza la situazione prevista in Italia tra le 14 e le 17 di oggi, lunedi 29 luglio:

Il rischio di temporali sarà concreto nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con qualche sconfinamento verso il versante adriatico. Qualche temporale si attarderà anche sul nord-est, specie sui settori alpini. Su tutte le altre regioni bel tempo e condizioni di caldo abbastanza sopportabili.

A tal proposito, ecco la previsione del disagio da caldo attesa in Italia alle 17 di oggi, lunedi 29 luglio:

Rispetto alla settimana scorsa la situazione è sensibilmente migliorata da questo punto di vista; avremo un caldo fastidioso senza punte di malessere, sulla Pianura Padana e sulle estreme regioni meridionali. Su tutte le altre regioni avremo un caldo più o meno sopportabile.

Diamo un cenno anche alla giornata di domani, martedi 30 luglio: bel tempo e caldo in aumento al centro e al meridione, qualche temporale di stagione sulle Alpi e in Appennino nel pomeriggio.

