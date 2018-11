Ultimi temporali al nord e sulle isole, piÃ¹ soleggiato altrove

SITUAZIONE: una vasta e profonda figura di bassa pressione determina ancora condizioni di instabilità sui settori europei occidentali, ladove troviamo un grande ammassarsi di sistemi nuvolosi. Una parte di questa nuvolosità riesce ancora a raggiungere le regioni del nord-ovest con delle nuove precipitazioni soprattutto sulla Liguria. Ne vengono coinvolti anche i settori meridionali; la Sardegna viene raggiunta proprio in queste ore da nuvolosità più spessa ed organizzata, in grado di recare isolate precipitazioni. Qualche forte temporale interessa anche la Sicilia occidentale. L'evoluzione del sistema nuvoloso viene rallentata dal blocco anticiclonico in sede balcanica.



I venti risultano ancora meridionali e le temperature molto miti su tutto il territorio.



EVOLUZIONE: nelle prossime ore il fronte nuvoloso attualmente disteso sui bacini occidentali italiani, tenderà a concentrare i suoi effetti soprattutto sulle regioni insulari, la Sardegna e la Sicilia. Quest'ultima regione sarà esposta ai temporali più intensi almeno sino a domenica mattina. Sulle rimanenti regioni nuvolosità sparsa ma anche delle schiarite assolate lungo i versanti adriatici. Temperature molto miti.



PROSSIMA SETTIMANA: con l'arrivo della nuova settimana, ormai tutti i modelli a nostra disposizione confermano il rinforzo di una figura altopressoria che segnerà un generale stop alla lunga fase di tempo perturbato che condiziona il nostro Paese ormai da molti giorni, lasciando dietro di sè una scia interminabile di danni che ammontano a svariate milioni di euro.



La seconda decade novembrina dai connotati più tranquilli, porterà le prime nebbie di stagione sulla Valpadana ma anche delle belle, seppur brevi, giornate di sole lungo le aree costiere ed in montagna. Le temperature risulteranno miti almeno sino al termine della prossima settimana.