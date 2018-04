Ultimi rovesci al nord, ma il tempo resterà variabile ovunque

SITUAZIONE: l'impulso instabile transitato nelle ultime ore al nord ha provocato forti rovesci temporaleschi ed anche grandinate rilevanti. Il fronte era inserito in un vortice freddo in quota, che da oggi perderà importanza ma riuscirà comunque a dispensare ancora qualche rovescio, specie sulla Lombardia.



DEPRESSIONE AFRICANA: nel contempo andrà ad approfondirsi sull'Algeria una depressione al suolo che sabato proverà ad interessare la Sardegna, ma limitandosi a produrre qualche pioggia, più probabile nella notte su domenica. La depressione agirà poi al centro e al sud nel corso della giornata di domenica, portando piogge sparse, mentre al nord la nuvolosità tenderà ad aumentare ma le precipitazioni potrebbero intervenire solo dalla notte su lunedì.



EVOLUZIONE: lunedì la depressione riuscirà ancora a dispensare nuvolaglia sull'insieme del Paese e qualche debole precipitazione intermittente, specie al nord. Intanto un anticiclone si rafforzerà sul centro Europa ma sull'Italia potrebbe continuare ad affluire aria più fresca ed instabile da est, in grado di mantenere attive moderate condizioni di instabilità sino a mercoledì 18, ma con fenomeni nel complesso modesti.



MIGLIORAMENTO: da giovedì 19 a domenica 22 aprile è possibile un temporaneo rinforzo dell'anticiclone anche sull'Italia con tempo buono e decisamente mite (ipotesi del modello americano).



OGGI: al nord nuvolosità irregolare con schiarite, ma anche annuvolamenti temporaneamente intensi, associati a brevi rovesci temporaleschi, segnatamente su Appennino ligure, est Piemonte e Lombardia. Dal pomeriggio tendenza a miglioramento a causa dell'inserimento di aria più mite in quota. Al centro e al sud, salvo modesti passaggi nuvolosi medio-alti, tempo generalmente buono.

Temperature in lieve aumento al nord ma ancora fresche (massime sui 15°C), più miti sul resto del Paese (massime sui 19-20°C)



DOMANI: nubi irregolari medio alte sulla Sardegna, tutto il versante tirrenico e il nord-ovest ma senza conseguenze. Altrove da poco nuvoloso a velato ma senza conseguenze. In serata possibili piogge in Sardegna. Temperature in aumento.