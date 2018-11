Ultime piogge al nord-ovest, sul resto d'Italia si impone il BEL TEMPO

Ecco la situazione in Italia alle 7.30 della giornata odierna, lunedi 12 novembre.

Si erge un cuneo di alta pressione che per il momento interessa solo le nostre regioni centro-meridionali. Il nord risente ancora di un flusso umido meridionale, ecco spiegate le piogge che stanno interessando soprattutto la Liguria.

La perturbazione che vedete sull'Europa occidentale non arriverà in Italia; l'alta pressione è destinata a vincere su tutti i settori e determinerà bel tempo quasi ovunque durante questa settimama.

Come si comporterà il tempo nella giornata odierna in Italia? La prima mappa è incentrata per le ore 13 di oggi, lunedi 12 novembre.

Si nortano piovaschi sulla Liguria, sulla fascia prealpina piemontese, sul Friuli e sulla Sicilia meridionale. Sul resto d'Italia avremo un tempo stabile e soleggiato stante il consolidamento dell'alta pressione.

Clima molto mite su tutta l'Italia: su allcuni settori del centro e del sud verranno probabilmente sforati i 20°.

La seconda mappa mostra la previsione per le ore centrali di domani, martedi 13 novembre.

Qualche piovasco potrebbe insistere ancora su Liguria, Friuli e sud est Sardegna stante la permanenza di un flusso umido meridionale nei bassi strati.

Su tutte le altre regioni l'alta pressione garantirà tempo stabile, soleggiato e mite per l'intera giornata.

Andrà avanti così almeno fino alla giornata di venerdì, poi le cose sono destinate a cambiare radicalmente, ma ne riparleremo in altra sede. Continuate a seguirci...

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive