Ultime NEVICATE al sud, ma l'INVERNO è di nuovo fermo ai BOX

E' un risveglio fantastico quello che hanno vissuto gli abitanti del nord Italia, grazie alla formazione di un'onda orografica sottovento alle Alpi che segnala il ritorno dell'alta pressione e un'avvezione di aria nettamente più mite in quota. Cieli infuocati, come se qualcuno avesse gettato dell'inchiostro rosso sulle nubi stratiformi che hanno invaso il cielo. Stessa situazione a Milano Piazza Duomo, come mostrano le telecamere di Skyline:

Situazione completamente diversa al sud, come se l'Italia si fosse ormai rovesciata: il villaggio Palumbo in Sila, Calabria, è interessato da una discreta nevicata, accompagnata da vento forte e temperature inferiori allo zero:

TORNA L'ANTICICLONE: tra il pomeriggio odierno e sabato si farà strada nuovamente l'anticiclone, riportando una generale stabilità, pur accompagnata dal ritorno di una certa nuvolaglia su Liguria di Levante ed alto Tirreno, segnale dell'inserimento di aria mite dai quadranti occidentali.



DEBOLE FRONTE: tra domenica 9 e lunedì 10 è atteso il passaggio della coda di un fronte atlantico a ridosso delle Alpi con richiamo di aria umida al nord e sul Tirreno e qualche piovasco associato, ma già da martedì 11 è atteso un miglioramento delle condizioni atmosferiche.



CAMBIAMENTO: stamane si aprono scenari interessanti a cavallo di metà mese e soprattutto per la terza ed ultima decade di febbraio. L'anticiclone potrebbe subire qualche attacco importante, in coincidenza con il fisiologico indebolimento dell'attività del vortice polare. Seguite tutti i nostri approfondimenti per saperne di più.



OGGI: al nord e al centro modesti passaggi nuvolosi medio alti in un contesto almeno in parte soleggiato con valori diurni in rialzo in montagna, in lieve calo in pianura. Al sud ancora nubi irregolari con qualche residua precipitazione su Molise, Lucania, Calabria e nord-est Sicilia, anche nevosa a quote collinari, ma con tendenza a graduale miglioramento con il passare delle ore. Sempre ventoso e piuttosto freddo con temperature quasi stazionarie.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------