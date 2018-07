Trionfo del SOLLEONE sull'Italia, ma con i primi TEMPORALI sulle Alpi

LIVE: un nucleo temporalesco si è fatto strada (un po' a sorpresa) tra il Torinese e il Vercellese questa mattina; è stato causato da un'infiltrazione di aria più fresca atlantica che valicando le Alpi si è trovata un substrato molto caldo e umido. La genesi temporalesca è stata inevitabile, anche se in queste ore il temporale è in via di dissipazione.

E' stata l'unica crepa in un mare di tempo stabile e caldo imposto dall'alta pressione che è rimontata sul Mediterraneo e sull'Italia; il bel tempo seguiterà ad interessare la nostra Penisola anche nella giornata odierna, mentre domani (venerdì) qualcosa inizierà a cambiare al nord stante l'avvicinamento del corpo nuvoloso visibile sulla sinistra dell'immagine.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese oggi in Italia . Come si può notare, a parte qualche temporale di calore sulle Alpi (raramente sconfinante in pianura) e forse nel profondo Appennino tra Lazio e Abruzzo, il tempo sarà stabile e soleggiato ovunque.

Farà caldo, ma senza eccessi, soprattutto in Val Padana, sulle due Isole Maggiori e nelle vallate interne dell'Italia centro-meridionale. Andrà un po' meglio lungo le località costiere per merito delle brezze.

Come abbiamo anticipato poco sopra, a partire dalla giornata di domani (venerdi 20) l'alta pressione inizierà a flettere al nord, permettendo l'innesco di temporali più organizzati specie nel pomeriggio-sera (terza mappa).

I fenomeni si presenteranno nel pomeriggio sulle Alpi e sull'Appennino Emiliano, per poi sconfinare verso le zone di pianura adiacenti in serata, specie di Piemonte e Lombardia; nessun fenomeno è previsto invece sulla Liguria.

Su tutte le altre regioni, vale a dire al centro, sulle Isole e al meridione, gran sole e temperature in ulteriore aumento, con sensazione di disagio fisico specie sulle Isole e nelle vallate interne.

Per approfondire: