TREGUA dopo la tempesta ma è in agguato nuovo MALTEMPO

COMMENTO: la tempesta, dovuta al passaggio di un ciclone profondo 982hPa, ha colpito duramente il nostro Paese così com'era nelle attese. La fragilità del territorio questa volta non c'entra nulla: con un vento del genere crollano anche alberi secolari. I media, come sempre, danno spazio alle immagini delle tragedie perché fanno audience, ma non alla prevenzione: bisognava sensibilizzare dell'evento atmosferico in arrivo 24 ore prima con approfondimenti, servizi e consigli, invece come sempre la politica, il gossip, gli intrattenimenti ludici, arrivano prima e la gente, ignara del pericolo, muore.



SITUAZIONE: sull'Italia è ancora attiva una corrente da SSW che pilota aria umida contro le Alpi e le regioni di nord-est, così come sul versante centrale tirrenico, favorendo ancora qualche precipitazione. Nel pomeriggio una temporanea rotazione dei venti dai quadranti occidentali favorirà un temporaneo miglioramento.



EVOLUZIONE: nella giornata di mercoledì una nuova saccatura avanzerà da ovest coinvolgendo dapprima le regioni nord-occidentali ma favorendo anche la risalita di aria instabile a ridosso della Sicilia. Sarà l'inizio di un nuovo peggioramento che colpirà tutta l'Italia nella giornata di giovedì 1° novembre.



PONTE dei MORTI: se giovedì 1 risulterà perturbato, per venerdì ci attendiamo ancora delle precipitazioni sul nord-est e le regioni centrali ma con tendenza a miglioramento grazie ad un progressivo rinforzo dell'alta pressione. Infatti la giornata di sabato risulterà la migliore del periodo, mentre per domenica una nuova saccatura in arrivo da ovest andrà a determinare un graduale peggioramento sulle regioni di nord-ovest.



PROSSIMA SETTIMANA: inizio caratterizzato dal maltempo diffuso a causa dell'inserimento di una nuova figura depressionaria, meno intensa comunque rispetto a quella registrata nelle ultime ore: non mancheranno però piogge abbondanti. Possibile miglioramento, ma da confermare, intorno a giovedì 8 e nei giorni successivi.



OGGI: annuvolamenti irregolari su tutta la Penisola con qualche precipitazione possibile soprattutto su Lazio, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna e regioni di nord-est, oltre che sul settore alpino. A tratti schiarite sulle pianure e sulle coste, ancora vento teso da sud ovest ma in graduale indebolimento e rotazione ad ovest. Temperature senza grandi variazioni.



DOMANI: nuvolaglia sul nord-ovest e tendenza a piogge dal pomeriggio a partire da Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, poi ovest Lombardia, altrove belle schiarite, poi nubi in arrivo sul Tirreno, specie Toscana, ma dal pomeriggio anche su Sicilia e Calabria con annessi rovesci. Temperature sempre piuttosto miti. In serata peggiora seriamente su tutto il versante tirrenico con anche temporali, piogge battenti al nord-ovest.



