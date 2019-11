Tregua "armata" del maltempo sull'Italia, ma la pioggia tornerà presto...

Non si arresta il treno di perturbazioni proveniente dall'Oceano; l'immagine satellitare di questa mattina è molto eloquente e ci mostra lo spostamento verso levante della perturbazione che nella giornata di ieri ha determinato episodi di maltempo soprattutto al nord:

Al momento si trova adagiata sulla Penisola Balcanica ed interessa con la sua retroguardia il medio versante adriatico dove sono in atto piogge e rovesci. Il tempo è migliorato invece sul nord-ovest, anche se è presente ancora qualche pioggia tra il Piemonte e la Liguria, ma in via di attenuazione.

Nelle prossime ore il fronte presente più ad est abbandonerà lentamente l'Italia a favore di una "tregua armata". Tuttavia, una nuova perturbazione incalzerà da ovest ed interesserà l'Italia tra giovedi e venerdi.

Ecco la sommatoria delle piogge che cadranno in Italia fino alle 19 di oggi, mercoledi 20 novembre:

I rovesci che stanno interessando il versante adriatico si allontaneranno verso levante; di conseguenza il tempo migliorerà lentamente su queste zone nell'arco della giornata. Altrove avremo una tregua precipitativa, anche se qualche debole pioggia potrebbe interessare il Tirreno e l'estremo nord-ovest, ma con accumuli poco importanti.

Temperature in aumento al nord, specie al nord-ovest; stazionarie o in lieve calo invece altrove.

Diamo infine uno sguardo alla sommatoria delle piogge previste in Italia tra le 7 e le 19 di domani, giovedi 21 novembre:

Si avvicinerà la perturbazione che attualmente si trova sulla Penisola Iberica; ecco i primi rovesci nell'arco della giornata sulla Liguria e sul medio-alto Tirreno fino al Lazio. Piovaschi anche sulla Sardegna, il Friuli e tra Piemonte e Lombardia, per il resto tempo asciutto fino a sera.

