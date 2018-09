Tra giovedÃ¬ e venerdÃ¬ TEMPORALI sparsi tra nord e centro, poi torna l'ESTATE?

SITUAZIONE: l'Italia è interessata da un modesto rialzo pressorio che stabilizzerà il tempo almeno sino alla mattinata di giovedì. In seguito interverranno da ovest condizioni di instabilità, che dovrebbero coinvolgere soprattutto il nord e marginalmente le regioni centrali.



EVOLUZIONE: venerdì transiterà un fronte da ovest ma senza essere sostenuto da una saccatura importante. In questo modo i fenomeni dovrebbero rapidamente concentrarsi su Triveneto, Emilia-Romagna e poi scivolare entro sera e sino a sabato mattina lungo le regioni adriatiche. Da notare anche il possibile passaggio di nuclei temporaleschi a base elevata a ridosso della Sicilia nella giornata di venerdì.



RIDIMENSIONAMENTO: il modello americano ridimensiona i fenomeni previsti, limitandoli soprattutto alle regioni di nord-est. Saranno comunque possibili temporali di una certa rilevanza su queste zone.



ANTICICLONE: tornerà alla riscossa da domenica e coinvolgerà tutto il Paese. Sarà un rafforzamento della corrente a getto da ovest sull'Europa a spingerla in modo così perentorio verso di noi. Più che un segnale di una resistenza strenua dell'estate al cambio di stagione, paradossalmente questa è la testimonianza di un ritorno all'attività del vortice polare e dunque dell'autunno che avanza, per ora sotto false spoglie.



ESTATE SETTEMBRINA: la parentesi soleggiata, stabile e moderatamente calda dovrebbe accompagnarci per gran parte della prossima settimana. Saranno probabilmente le giornate migliori del mese.



CAMBIAMENTI: sembrerebbero poter intervenire subito dopo la metà del mese grazie a notevoli serpeggiamenti delle correnti in quota. Il modello americano prefigura scambi di calore anche spettacolari. Seguite gli aggiornamenti.



OGGI: ovunque bel tempo salvo residui addensamenti nelle prime ore sul mare e a ridosso delle coste, nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, associati ad isolati rovesci. Temperature massime in lieve aumento e clima pomeridiano un po' più caldo.



DOMANI: ancora bel tempo al mattino, con il passare delle ore annuvolamenti al nord, sulle zone interne del centro e sulla Toscana con spunti temporaleschi a carattere sparso, più probabili a ridosso dei rilievi, altrove ancora tempo buono.