Torna il MALTEMPO tra mercoledì e giovedì, specie al nord

SITUAZIONE: la vasta circolazione depressionaria presente tra nord e centro Europa è nuovamente pronta ad influenzare il tempo sul nostro Paese, spingendo una perturbazione dalla Francia verso levante. Essa raggiungerà il nord già nella mattinata di mercoledì, anche se i fenomeni più rilevanti sono attesi dal pomeriggio.



Nella prima mappa del nostro modello sono evidenziati i fenomeni previsti tra le 8 e le 20 di mercoledì 8 maggio, nella seconda i fenomeni previsti tra le 20 di mercoledì e le 8 di giovedì 9 maggio, dove si nota un maggiore coinvolgimento anche del centro Italia:

NEVE: questa volta si limiterà a quote superiori ai 1500-1800m sul settore alpino ma comunque sia anche il nuovo peggioramento determinerà un significativo calo delle temperature massime al settentrione.



EVOLUZIONE: giovedì il fronte scivolerà verso i Balcani producendo comunque ancora qualche fenomeno tra nord-est e regioni centrali adriatiche sino al nord della Puglia, altrove interverranno schiarite, che perdureranno anche venerdì e sabato.



Ecco i fenomeni previsti tra le 8 e le 18 di giovedì 9 maggio secondo il nostro modello:







GOCCIA FREDDA: attenzione ad un piccolo ma insidioso vortice freddo in avvicinamento e sfondamento da nord tra sabato sera e domenica; esso potrebbe portare rovesci o temporali dapprima al nord, specie nord-est ed Emilia-Romagna, poi al centro ed infine al sud, dove insisterebbe anche lunedì 13 maggio.



PROSSIMA SETTIMANA: la fase iniziale sarà ancora all'insegna dell'instabilità al sud e lungo le regioni adriatiche, in un contesto ovunque ventilato e fresco. Intorno al fine settimana il modello americano vede la rimonta dell'alta pressione con bel tempo e temperature in deciso rialzo.



OGGI: su tutte le regioni bel tempo, salvo residui addensamenti all'estremo sud e velature in arrivo al nord-ovest. Sulla Liguria possibile formazione di nubi basse per l'instaurarsi di un flusso meridionale umido. Temperature massime in moderato aumento, specie al sud.



DOMANI: al nord molto nuvoloso e a partire da Liguria ed arco alpino occidentale prime precipitazioni, nevose oltre i 1500-1800m, fenomeni in estensione a tutte le regioni entro il pomeriggio-sera. Nubi anche al centro con piogge dal pomeriggio possibili su Toscana, nord Umbria e nord Marche, poi anche sulle restanti zone in serata ma più deboli ed intermittenti. Al sud da sereno a parzialmente nuvoloso ma secco. Temperature in calo nelle aree coinvolte da nubi e precipitazioni.



Situazione meteo LIVE: