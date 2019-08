TEMPORALI sulla Sardegna e su alcune aree del nord e del centro

Puntuale come un orologio svizzero, l'area instabile che ieri si trovava sul Mediterraneo occidentale si è mossa verso di noi. Non si tratta di una vera e propria perturbazione, di conseguenza i fenomeni annessi non sono "democratici"...anche se presentano a tratti intensità notevole.

Ecco dove sta piovendo questa mattina secondo la riflettività del radar:

Sotto osservazione il nucleo temporalesco che sta agendo a sud ovest della Sardegna; sarà questo che nelle prossime ore determinerà l'attesa ondata temporalesca sui settori centro-meridionali dell'Isola con fenomeni anche intensi.

Temporali e rovesci stanno agendo anche sul Piemonte e in parte sulla Liguria e l'ovest della Lombardia, per il resto il tempo è asciutto e in larga parte soleggiato.

Cosa accadrà nella giornata odierna in Italia? Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese fino alle prime ore di domani mattina:

Dicevamo dei temporali intensi sulla Sardegna, specie sui settori centro-meridionali dell'Isola. Temporali qua e la anche nelle aree interne del nord (specie nord-ovest) e del centro. Qualche rovescio potrebbe guadagnare terreno in serata sull'ovest della Sicilia, mentre sul resto del meridione il tempo sarà asciutto e largamente soleggiato per l'intera giornata.

Temperature in calo sulla Sardegna e nelle zone raggiunte dai temporali, stazionarie su valori ancora piuttosto elevati altrove.

