TEMPORALI INTENSI scacceranno la calura dall'Italia

L'alta pressione africana che tanti guai ha provocato in Europa con una calura eccezionale, sta per essere sconfitta da una forte perturbazione in arrivo dall'Atlantico.

L'immagine satellitare di questa mattina mostra molto bene il cambiamento ormai imminente che avverrà sull'Italia ad iniziare dalle regioni settentrionali:

Il corpo nuvoloso è molto vasto e si appresta ad interessare il settore di nord-ovest con temporali anche di forte intensità. L'alta pressione si spezzerà in due tronconi: una parte si accascerà verso il Mediterraneo orientale e la Grecia, mentre un secondo troncone si isolerà sulla Scandinavia dove seguiterà a portare temperature elevate ancora per qualche giorno.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni che cadranno in Italia nell'arco di tutta la giornata di sabato 27 luglio:

Sono attesi temporali forti sul nord-ovest, sul Friuli e in serata anche sulla media-bassa Toscana. Gli accumuli potrebbero essere anche ingenti ed i temporali accompagnati da grandine e colpi di vento.

Qualche rovescio tra la sera e la notte giungerà anche sulla Sardegna settentrionale, sulle Marche e sul Lazio, mentre il resto d'Italia sarà ancora in attesa.

Buone notizie sul fronte del disagio da caldo; ecco la previsione per le ore 17 di oggi, sabato 27 luglio:

I temporali introdurranno una ventata di aria nuova e sopportabile sul nord-ovest e sulla Toscana. Ancora CALDO FASTIDIOSO con occasionali punte di MALESSERE sull'Emilia Romagna, lungo il versante adriatico, sulla Sardegna orientale e al meridione (specie su Molise, Puglia e Lucania).

Due parole sulla giornata di domani, domenica 28 luglio; maltempo al nord, al centro e sulla Campania con temporali anche forti. Meno frequenti i fenomeni al sud e sulle Isole. Temperature in calo su tutta l'Italia.

