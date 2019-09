TEMPORALI INTENSI in marcia dal versante adriatico verso il meridione

L'estate italica subisce una prima sberla a suon di temporali e aria più fresca. L'immagine satellitare di questa mattina alle ore 7 mostra il fronte freddo tagliare come una lama nel burro il tessuto anticiclonico estivo sulla nostra Penisola:

Sono diverse le situazioni temporalesche che tra ieri sera e questa notte hanno messo sotto torchio diverse regioni del centro Italia, specie i settori che si affacciano sull'Adriatico.

L'aria più fresca ed asciutta che affluisce dietro il sistema frontale ha già fatto migliorare il tempo al nord, sul medio-alto Tirreno e sulla Sardegna dove la mattinata si presenta tersa e abbastanza gradevole dal punto di vista termo-igrometrico.

Il fronte freddo raggiungerà il meridione nelle prossime ore dove, oltre ai temporali intensi, determinerà la fine del caldo fastidioso anche su queste regioni.

Cosa capiterà nella giornata di oggi, martedi 3 settembre, in Italia? La prima mappa mostra i fenomeni attesi sulla nostra Penisola tra le 8 e le 14:

I temporali più intensi, associati a grandinate e nubifragi, colpiranno l'Abruzzo, il Molise e vaste aree del meridione peninsulare. Ancora rovesci saranno possibili sulle Marche, tra il basso Lazio e la Campania e sulla Sicilia settentrionale. Altrove tempo buono, ma ventilato e con caldo sopportabile.

La seconda mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 14 e le 20 di oggi, martedi 3 settembre:

Temporali intensi su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale. Rovesci in sconfinamento dal retrostante Appennino interesseranno il Lazio e la Campania. Qualche rovescio anche nelle aree interne della Sardegna, per il resto tempo buono o in miglioramento (come sul medio Adriatico).

Un abbraccio di venti settentrionali anche sostenuti spazzerà via il caldo fastidioso dall'Italia, ma farà fresco solo sotto eventuali temporali.

